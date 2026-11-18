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'डिजिटल अरेस्ट' के जाल में फंसे रक्षा मंत्रालय के पूर्व अधिकारी, गंवाए 2.02 करोड़, लखनऊ से तीन आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ से तीन आरोपी गिरफ्तार ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के 'इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस' (IFSO) यूनिट ने 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर की गई एक बड़ी साइबर ठगी का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने रक्षा मंत्रालय के एक रिटायर्ड अधिकारी से 2.02 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले सिंडिकेट के तीन सक्रिय सदस्यों को उत्तर प्रदेश के लखनऊ से गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन, 8 डेबिट कार्ड और एक चेकबुक बरामद की गई है.

कैसे रची गई ठगी की साजिश?

डीसीपी IFSO गौरव त्यागी ने बताया कि इस मामले की शुरुआत 66 वर्षीय एक रिटायर्ड सेक्शन ऑफिसर (रक्षा मंत्रालय) की शिकायत से हुई. पीड़ित के पास एक अनजान नंबर से कॉल आया, जिसमें कॉल करने वाले ने दावा किया कि उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल कर जम्मू-कश्मीर में एक बैंक खाता खोला गया है और उस खाते से 70 लाख रुपये का संदिग्ध लेनदेन हुआ है. ये भी पढ़ें: दिल्ली: कुख्यात भोला गैंग का सदस्य गिरफ्तार, MCOCA के मामले में चल रहा था फरार, क्राइम ब्रांच ने जहांगीरपुरी से दबोचा ​इसके बाद जालसाजों ने खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर पीड़ित को फर्जी जांच और गिरफ्तारी का डर दिखाया. लगातार फोन कॉल के जरिए उन पर मानसिक दबाव बनाया गया और 'डिजिटल अरेस्ट' का भय दिखाकर उन्हें बार-बार बैंक जाने और अलग-अलग खातों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया गया. कानूनी कार्रवाई के डर से पीड़ित ने किश्तों में लगभग 2.02 करोड़ रुपये ठगों के बताए खातों में जमा कर दिए. इस संबंध में 15 जनवरी 2026 को स्पेशल सेल थाने में ई-एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई थी.