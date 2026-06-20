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दिल्ली में नाबालिग से किया दुष्कर्म, वीडियो बनाकर बार-बार किया ब्लैकमेल, 4 साल बाद आरोपी हरिद्वार से गिरफ्तार

हरिद्वार/नयी दिल्ली: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में स्थित भगवानपुर से दिल्ली पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी कथित दुष्कर्म और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) मामले में वांछित था और दो महीने से ज्यादा समय से फरार था. गिरफ्तार आरोपी की उम्र 26 वर्षीय बताई जा रही है.

दुष्कर्म करने के आरोपी को दिल्ली पुलिस ने हरिद्वार से गिरफ्तार किया: अधिकारियों ने बताया कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके के निवासी को उत्तराखंड के भगवानपुर में छापेमारी के दौरान पकड़ा गया. पुलिस के अनुसार, यह मामला चार अप्रैल को तब प्रकाश में आया जब 21 वर्षीय एक महिला ने वेलकम थाने में शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी युवक ने साल 2023 में पिस्तौल दिखाकर उसे डराया-धमकाया और उसका यौन उत्पीड़न किया.

अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल कर पीड़िता का बार-बार यौन शोषण किया: उसने बताया कि आरोपी ने इस कृत्य का एक वीडियो भी बनाया था और बाद में ब्लैकमेल कर बार-बार उसका यौन शोषण किया. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, आरोपी पीड़िता की ट्यूशन क्लास के दौरान उसका पीछा भी करता था और उसने पीड़िता तथा उसके परिवार के सदस्यों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी.