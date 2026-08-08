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चाइनीज मांझे पर पुलिस की सख्‍ती, सीलमपुर में 30 चरखी बरामद; एक गिरफ्तार

दिल्ली के सीलमपुर इलाके में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री और भंडारण के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.

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पुलिस की गिरफ्त में आरोपी, चाइनीज मांझा की 30 चरखी बरामद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 8, 2026 at 3:27 PM IST

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नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री और भंडारण के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की 30 चरखियां बरामद की हैं. आरोपी की पहचान 52 वर्षीय मोहम्मद जामिर के रूप में हुई है, जो गौतमपुरी का रहने वाला है.

एडिशनल डीसीपी संदीप लंबा के अनुसार, 7 अगस्त को हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल अनुज सीलमपुर इलाके में गश्त कर रहे थे. इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि गौतमपुरी की गली नंबर-9 के पास एक व्यक्ति प्रतिबंधित चाइनीज मांझा अवैध रूप से जमा कर उसकी बिक्री कर रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर छापा मारा और मोहम्मद जामिर को पकड़ लिया. तलाशी के दौरान उसके पास से 30 चरखी प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बरामद हुआ.

Banned chinese manjha recovered
प्रतिबंधित मांझे की बिक्री और इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई (ETV Bharat)

बरामद मांझे पर 'Hero Plus – For Industrial Use Only' अंकित था. पुलिस ने इस संबंध में थाना सीलमपुर में FIR दर्ज किया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है. मामले में आगे की जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि प्रतिबंधित मांझा उसे कहां से मिला और इसकी बिक्री में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल है या नहीं.

उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस का कहना है कि प्रतिबंधित मांझे की बिक्री और इस्तेमाल के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. अधिकारियों ने लोगों से भी अपील की है कि वे ऐसे मांझे की बिक्री या भंडारण की जानकारी पुलिस को दें.

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