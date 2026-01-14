ETV Bharat / state

18 साल बाद बैंक फ्रॉड गिरोह का सदस्य गिरफ्तार, फर्जी पहचान बनाकर मनाली में रह रहा था आरोपी

आरोपी बैंक से जुड़े दस्तावेजों और ड्राफ्ट की चोरी कर फर्जी तरीके से रकम निकालने वाले एक गिरोह का हिस्सा था जो फरार था.

बैंक फ्रॉड गैंग का सदस्य गिरफ्तार
बैंक फ्रॉड गैंग का सदस्य गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 14, 2026

नई दिल्ली: दिल्ली में संगठित बैंक फ्रॉड और जालसाजी के मामलों में फरार चल रहे घोषित अपराधी को क्राइम ब्रांच ने 18 साल बाद गिरफ्तार किया है. क्राइम ब्रांच की वेस्टर्न रेंज-II टीम ने अमित निशचल उर्फ सनी उर्फ सोनू चौहान को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मनाली इलाके से दबोचा. आरोपी बैंक ड्राफ्ट चोरी और फर्जी दस्तावेजों के जरिए बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का सक्रिय सदस्य रहा है.

क्राइम ब्रांच डीसीपी हर्ष इंदौरा के अनुसार. आरोपी वर्ष 2001 में दर्ज एक मामले में वांछित था, जिसमें चोरी, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश की धाराएं लगी थीं. मामले की जांच के दौरान सामने आया था कि आरोपी बैंक से जुड़े दस्तावेजों और ड्राफ्ट की चोरी कर फर्जी तरीके से रकम निकालने वाले संगठित गिरोह का हिस्सा था. इसी तरह के एक अन्य बैंक फ्रॉड मामले में वह मुंबई में भी गिरफ्तार हो चुका था.

हिमाचल में रह रहा था आरोपी: डीसीपी के मुताबिक, जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपी ने अदालत में पेश होना बंद कर दिया और वर्ष 2007 में उसे घोषित अपराधी करार दिया गया. इसके बाद वह दिल्ली और आसपास के इलाकों से फरार हो गया. गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने पूरी तरह नई पहचान बना ली और उसने हिमाचल प्रदेश के मनाली में सोनू चौहान नाम से रहना शुरू किया और खुद को एक होटल मैनेजर के रूप में स्थापित कर लिया, ताकि किसी को उस पर शक न हो.

पर्यटन स्थल को बनाया ठिकाना: क्राइम ब्रांच को लंबे समय से उसकी तलाश थी. तकनीकी निगरानी और फील्ड इंटेलिजेंस के जरिए उसकी लोकेशन ट्रेस की गई. इनपुट मिलने के बाद टीम ने मनाली में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने जानबूझकर पर्यटन स्थल को ठिकाना बनाया, जहां बाहरी लोगों की आवाजाही अधिक होने के कारण उसकी पहचान छुपी रह सके. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि फरार रहने के दौरान आरोपी किन-किन लोगों के संपर्क में था, क्या वह दोबारा किसी धोखाधड़ी की गतिविधि में शामिल रहा और उसके पुराने गिरोह के अन्य सदस्य कहां सक्रिय हैं. मामले में आगे की जांच की जा रही है.

DELHI POLICE ARRESTED FRAUDSTER
DELHI POLICE
बैंक फ्रॉड गैंग सदस्य गिरफ्तार
BANK FRAUD GANG MEMBER ARRESTED

