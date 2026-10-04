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दिल्ली पुलिस ने फर्जी सरकारी दस्तावेजों से करोड़ों की ठगी का आरोपी मुंबई से दबोचा, कई मामलों में नामजद

दिल्ली पुलिस मुंबई से दबोचा ठग ( File Photo )

नई दिल्ली: सरकारी विभागों के फर्जी पत्र, भुगतान दस्तावेज व सप्लाई ऑर्डर दिखाकर कारोबारियों को सरकारी काम दिलाने का झांसा देने वाले आरोपी कुशल समीर मेहता को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने मुंबई से गिरफ्तार किया है. आरोपी दो मामलों में वांछित था. डीसीपी ईओडब्ल्यू सुबोध कुमार गोस्वामी के मुताबिक, आरोपी को 1 अक्टूबर को मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन से ट्रेन से पकड़ा गया. उसे अदालत ने 7 अक्टूबर तक चार दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेजा है.