दिल्ली पुलिस ने फर्जी सरकारी दस्तावेजों से करोड़ों की ठगी का आरोपी मुंबई से दबोचा, कई मामलों में नामजद
आरोपी ने सरकारी विभागों में अपनी पहुंच होने व सरकारी काम कराने का दावा कर शिकायतकर्ता से अलग-अलग मौकों पर रकम ली थी. पढ़ें खबर..
Published : October 4, 2026 at 7:57 PM IST
नई दिल्ली: सरकारी विभागों के फर्जी पत्र, भुगतान दस्तावेज व सप्लाई ऑर्डर दिखाकर कारोबारियों को सरकारी काम दिलाने का झांसा देने वाले आरोपी कुशल समीर मेहता को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने मुंबई से गिरफ्तार किया है. आरोपी दो मामलों में वांछित था. डीसीपी ईओडब्ल्यू सुबोध कुमार गोस्वामी के मुताबिक, आरोपी को 1 अक्टूबर को मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन से ट्रेन से पकड़ा गया. उसे अदालत ने 7 अक्टूबर तक चार दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेजा है.
ईओडब्ल्यू के मुताबिक एफआईआर वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ लेखा अधिकारी की शिकायत पर दर्ज की गई थी. इसमें फर्जी सरकारी स्वीकृति पत्र, ट्रेजरी व भुगतान दस्तावेजों के जरिए सरकारी रकम जारी कराने और भुनाने का प्रयास किया गया. जांच में 7.62 करोड़ और 11 करोड़ रुपये, यानी कुल करीब 18.62 करोड़ रुपये के दस्तावेज सामने आए. संबंधित विभागों से सत्यापन में ये दस्तावेज फर्जी पाए गए व सरकारी रकम जारी नहीं हुई. जांच में कथित तौर पर रक्षा मंत्रालय/सेना से जुड़े सरकारी सप्लाई ऑर्डर दिखाकर कारोबारियों, बैंकों व निजी वित्तपोषकों के सामने सरकारी कारोबार होने का भरोसा पैदा करने की बात भी सामने आई.
दूसरे मामले में 3.12 करोड़ की ठगी का आरोप: आरोपी अन्य एफआईआर में भी नामजद है. यह मामला अहमदाबाद निवासी भूपेंद्र झनवर की शिकायत पर दर्ज हुआ था. आरोप है कि आरोपी ने सरकारी विभागों में अपनी पहुंच होने व सरकारी काम कराने का दावा कर शिकायतकर्ता से अलग-अलग मौकों पर रकम ली. शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने शहरी विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डाक विभाग, और PMO समेत विभिन्न सरकारी संस्थानों के कथित दस्तावेज, आदेश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट व रसीदें दिखाईं. शिकायतकर्ता ने करीब 3.12 करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति का आरोप लगाया है.
मुंबई में मौजूदगी का चला पता: एफआईआर में बार-बार नोटिस के बावजूद जांच में शामिल नहीं होने और गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद आरोपी की तलाश शुरू हुई. पुलिस टीम ने तकनीकी निगरानी शुरू की. बीते 28 सितंबर को आरोपी की मुंबई में मौजूदगी का पता चला, लेकिन वह लगातार ठिकाने बदल रहा था. 29 सितंबर को उसकी गतिविधियां गुजरात के पालिताना/भावनगर, अहमदाबाद व वडोदरा में ट्रैक की गईं.
ईओडब्ल्यू ने आरपीएफ से कोऑर्डिनेट कर 1 अक्टूबर की सुबह बोरीवली स्टेशन पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उसे ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाकर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया. ईओडब्ल्यू अब फर्जी दस्तावेजों के स्रोत, इलेक्ट्रॉनिक व मनी ट्रेल, सहयोगियों, अन्य पीड़ितों तथा आरोपी के मुंबई में दर्ज दो अन्य फर्जीवाड़े के मामलों में भूमिका की जांच कर रही है.
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