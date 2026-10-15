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दिल्ली के कलिंदी कुंज में हत्या: तिहाड़ जेल में हुआ था विवाद, शाहिद की हत्या के आरोप में चार गिरफ्तार

कलिंदी कुंज में हत्या मामला ( CCTV Footage )

नई दिल्ली: दिल्ली के कलिंदी कुंज थाना पुलिस ने श्रीराम चौक के पास हुई शाहिद हुसैन की चाकू मारकर हत्या का मामला सुलझा लिया है. पुलिस उपायुक्त की ओर से यह जानकारी दी गई है. घायल शाहिद को अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था. मृतक अबुल फजल एंक्लेव इलाके में रहता था.

साउथ ईस्ट के डीसीपी विनीत कुमार ने बताया कि जांच में सामने आया कि मृतक शाहिद और तरुण उर्फ रंजन के बीच पुरानी रंजिश थी. यह रंजिश वर्ष 2025 में तिहाड़ जेल में हुए विवाद के बाद शुरू हुई थी. आरोप है कि शाहिद की हत्या की साजिश रची गई थी. योजना के तहत श्रीराम चौक के पास उसे रोककर चाकू से हमला किया गया. इस मामले में अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें करण उर्फ करम शाह, अबुजर, मोनू मलिक उर्फ साबिर और गौरव गुम्मा शामिल हैं.