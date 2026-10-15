दिल्ली के कलिंदी कुंज में हत्या: तिहाड़ जेल में हुआ था विवाद, शाहिद की हत्या के आरोप में चार गिरफ्तार
दिल्ली के कलिंदी कुंज में शाहिद हुसैन की हत्या के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Published : October 15, 2026 at 7:33 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के कलिंदी कुंज थाना पुलिस ने श्रीराम चौक के पास हुई शाहिद हुसैन की चाकू मारकर हत्या का मामला सुलझा लिया है. पुलिस उपायुक्त की ओर से यह जानकारी दी गई है. घायल शाहिद को अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था. मृतक अबुल फजल एंक्लेव इलाके में रहता था.
साउथ ईस्ट के डीसीपी विनीत कुमार ने बताया कि जांच में सामने आया कि मृतक शाहिद और तरुण उर्फ रंजन के बीच पुरानी रंजिश थी. यह रंजिश वर्ष 2025 में तिहाड़ जेल में हुए विवाद के बाद शुरू हुई थी. आरोप है कि शाहिद की हत्या की साजिश रची गई थी. योजना के तहत श्रीराम चौक के पास उसे रोककर चाकू से हमला किया गया. इस मामले में अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें करण उर्फ करम शाह, अबुजर, मोनू मलिक उर्फ साबिर और गौरव गुम्मा शामिल हैं.
साउथ ईस्ट के डीसीपी ने बताया कि शाहिद ने तरुण उर्फ रंजन पर ब्लेड से हमला किया था. जेल से छूटने के बाद, तरुण ने मदनपुर खादर की JJ कॉलोनी निवासी मोनू मलिक उर्फ साबिद के साथ मिलकर इस घटना का बदला लेने की योजना बनाई. अब तक की जांच के अनुसार, फरीदाबाद के बसंतपुर टोल के पास 'हैंगआउट रेस्टोरेंट' में पार्टी रखी थी, जिसमें मृतक शाहिद भी शामिल हुआ था. पार्टी के बाद, शाहिद अपनी स्कूटी से वहां से निकल गया.
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कथित साजिश के तहत, अमन, राजा, गौरव उर्फ गुम्मा और करण उर्फ करम शाह (जिस पर पहले से 2 मामले दर्ज हैं) पुश्ता रोड पर एक ट्रांसफॉर्मर के पास इंतजार कर रहे थे. वे एक नई खरीदी गई मोटरसाइकिल पर थे, जिस पर कोई नंबर प्लेट नहीं था. बताया जाता है कि यह मोटरसाइकिल उन्हें अबूजर ने उपलब्ध कराई थी. उन्होंने शाहिद का पीछा किया और श्रीराम चौक के पास पुलिया के निकट उसे रोक लिया, जहां कथित तौर पर उन्होंने उस पर चाकू से हमला कर दिया. शाहिद को अपोलो अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई. वहीं अब तक इस पूरे मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
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