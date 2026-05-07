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दिल्ली पुलिस और बदमाश के बीच पुल प्रह्लादपुर में मुठभेड़, 16 मामलों में वॉन्टेड आरोपी को पैर में लगी गोली

नई दिल्ली: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के पुल प्रह्लादपुर इलाके में सोमवार रात पुलिस और कुख्यात बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई. इस दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया. बदमाश की पहचान 50 वर्षीय सुनील उर्फ शेट्टी उर्फ देवा के रूप में हुई है, जो गोविंदपुरी थाने का एक्टिव बीसी है और कई संगीन मामलों में वांछित चल रहा था. आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास लूट और आर्म्स एक्ट समेत 16 संगीन मामले दर्ज है. इनमें से सात मामलों में उसे सजा भी हो चुकी है.

दक्षिण-पूर्वी जिले के डीसीपी हेमंत तिवारी की निगरानी में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कुख्यात अपराधी सुनील उर्फ शेट्टी उर्फ देवा को गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने कहा कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गोविंदपुरी थाने का एक्टिव बीसी सुनील डीडीए पार्क के पास आने वाला है. सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके में जाल बिछाया. जैसे ही पुलिस ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जो आरोपी के बाएं पैर में लगी. घायल बदमाश को मौके पर ही दबोच लिया गया.

पुलिस के मुताबिक आरोपी का आपराधिक इतिहास 1999 से जुड़ा है. उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, लूट और आर्म्स एक्ट समेत 16 संगीन मामले दर्ज हैं. इनमें से 7 मामलों में उसे सजा भी हो चुकी है. गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी पिस्टल, एक खोखा कारतूस और लूटा हुआ मोबाइल फोन बरामद किया है. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.