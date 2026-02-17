ETV Bharat / state

दिल्ली के रोहिणी में जीजा ने रेत दिया साली का गला, पुलिस ने आरोपी को दबोचा

दिल्ली के बुद्ध विहार इलाके में जीजा ने अपनी साली पर जानलेवा हमला कर दिया. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

रोहिणी में सनसनीखेज वारदात
रोहिणी में सनसनीखेज वारदात (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 17, 2026 at 7:11 AM IST

नई दिल्ली: रोहिणी जिले के बुद्ध विहार थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक व्यक्ति ने अपनी साली का गला रेतकर हत्या करने की कोशिश की. गंभीर रूप से घायल महिला को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

एडिशनल डीसीपी राजीव रंजन के अनुसार सोमवार दोपहर करीब 12:21 बजे पुलिस को पीसीआर कॉल के माध्यम से सूचना मिली कि सेक्टर-24 रोहिणी स्थित पॉकेट-17, वेस्ट मेगा मॉल के पास एक महिला का गला काट दिया गया है. स्थानीय पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची. तब तक घायल महिला को बीएसए अस्पताल ले जाया जा चुका था. महिला पेशे से थेरेपी सेंटर में काम करती है और फिलहाल बयान देने की स्थिति में नहीं है.

मौके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया गया. थाना बुद्ध विहार की टीम ने आसपास की इमारतों की जांच की, जहां आरोपी पास की एक बिल्डिंग की छत पर छिपा मिला. पुलिस ने उसे मौके पर ही दबोच लिया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान जय प्रकाश यादव निवासी जनता विहार, नजफगढ़ के रूप में हुई है. वह पेशे से कोचिंग सेंटर में शिक्षक बताया जा रहा है और पीड़िता का जीजा है.

पारिवारिक विवाद के चलते वारदात को दिया गया अंजाम

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी का अपनी पत्नी और उसके परिवार के साथ पिछले वर्ष अप्रैल से विवाद चल रहा था. आशंका जताई जा रही है कि इसी पारिवारिक विवाद के चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया. मौके से वारदात में इस्तेमाल किया गया कटर ब्लेड भी बरामद कर लिया गया है.

एडिशनल डीसीपी राजीव रंजन ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि घटना के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है तथा घायल महिला को हर संभव चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है. पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है. पुलिस लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की.

