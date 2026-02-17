ETV Bharat / state

दिल्ली के रोहिणी में जीजा ने रेत दिया साली का गला, पुलिस ने आरोपी को दबोचा

नई दिल्ली: रोहिणी जिले के बुद्ध विहार थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक व्यक्ति ने अपनी साली का गला रेतकर हत्या करने की कोशिश की. गंभीर रूप से घायल महिला को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

एडिशनल डीसीपी राजीव रंजन के अनुसार सोमवार दोपहर करीब 12:21 बजे पुलिस को पीसीआर कॉल के माध्यम से सूचना मिली कि सेक्टर-24 रोहिणी स्थित पॉकेट-17, वेस्ट मेगा मॉल के पास एक महिला का गला काट दिया गया है. स्थानीय पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची. तब तक घायल महिला को बीएसए अस्पताल ले जाया जा चुका था. महिला पेशे से थेरेपी सेंटर में काम करती है और फिलहाल बयान देने की स्थिति में नहीं है.

मौके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया गया. थाना बुद्ध विहार की टीम ने आसपास की इमारतों की जांच की, जहां आरोपी पास की एक बिल्डिंग की छत पर छिपा मिला. पुलिस ने उसे मौके पर ही दबोच लिया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान जय प्रकाश यादव निवासी जनता विहार, नजफगढ़ के रूप में हुई है. वह पेशे से कोचिंग सेंटर में शिक्षक बताया जा रहा है और पीड़िता का जीजा है.

पारिवारिक विवाद के चलते वारदात को दिया गया अंजाम