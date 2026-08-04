दिल्ली में नीरज बवाना गैंग का बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने दबोचा
दिल्ली पुलिस ने देर रात कुख्यात गैंगस्टर और रंगदारी वसूलने वाले बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया.
Published : August 4, 2026 at 2:27 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले में दिल्ली पुलिस ने देर रात कुख्यात गैंगस्टर और रंगदारी वसूलने वाले बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. आरोपी पर नीरज बवाना और नवीन बाली गैंग का सक्रिय सदस्य होने का आरोप है. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया.
पुलिस के अनुसार 3 अगस्त की रात करीब 10 बजे स्पेशल स्टाफ और अलीपुर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि कुख्यात बदमाश सविंदर उर्फ बाबा उर्फ पागल जीटीके रोड से हिरणकी पुश्ता रोड की ओर आने वाला है. सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की. जैसे ही पुलिस ने आरोपी को रुकने और आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, तो उसने पुलिस पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं. इस दौरान सब-इंस्पेक्टर विशाल की बुलेटप्रूफ जैकेट पर गोली लगी, जिससे उनकी जान बच गई.
Delhi: Outer North District Police arrested an alleged member of the Neeraj Bawana/Naveen Bali gang after an encounter during a trap operation near GTK Road–Hiranki Pushta Road. The accused allegedly opened fire on police, was injured in the leg during retaliatory action, and was… pic.twitter.com/8U24ONi7u0— IANS (@ians_india) August 4, 2026
वहीं, पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी और उसे मौके पर ही काबू कर लिया गया. घायल आरोपी को पहले राजा हरिश्चंद्र अस्पताल और बाद में एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल, 7.65 एमएम के तीन जिंदा कारतूस, तीन खोखे और 9 एमएम के दो खाली खोखे बरामद किए गए हैं.
पुलिस के अनुसार, सविंदर पर हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट और आर्म्स एक्ट समेत छह आपराधिक मामले दर्ज हैं. वह अलीपुर और नरेला इलाके में व्यापारियों और प्रॉपर्टी डीलरों से रंगदारी वसूलकर दहशत फैलाता था. दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से नीरज बवाना और नवीन बाली गैंग की गतिविधियों को बड़ा झटका लगा है. पुलिस का दावा है कि आउटर नॉर्थ जिले में संगठित अपराध के खिलाफ अभियान आगे भी इसी सख्ती के साथ जारी रहेगा और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जाएगी.
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