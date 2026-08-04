ETV Bharat / state

दिल्ली में नीरज बवाना गैंग का बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने दबोचा

कुख्यात गैंगस्टर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार ( ETV Bharat )