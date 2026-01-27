ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो के गंभीर मामलों में वांछित आरोपी को किया गिरफ्तार, पहले से ये मामले थे दर्ज

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की वेस्टर्न रेंज-2 टीम ने दुष्कर्म और पॉक्सो के गंभीर मामलों में वांछित और सजायाफ्ता आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. डीसीपी हर्ष इंदोरा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान करण डोलटानी निवासी मटियाला एक्सटेंशन, नई दिल्ली के रूप में हुई है. आरोपी वर्ष 2016 के दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराया जा चुका है और 10 साल की सजा सुनाए जाने के बाद अंतरिम जमानत पर बाहर आकर फरार हो गया था.

आरोपी के खिलाफ थाना बिंदापुर में मामला दर्ज था. इस केस में कोर्ट ने उसे दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी. बाद में पत्नी की तबीयत का हवाला देते हुए आरोपी को 28 दिनों की अंतरिम जमानत दी गई, लेकिन जमानत अवधि पूरी होने के बाद आरोपी ने कोर्ट के सामने सरेंडर नहीं किया और फरार हो गया. रिकॉर्ड की जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी एक और गंभीर मामले में भी वांछित था. वर्ष 2022 में थाना बिंदापुर में पोक्कसो के तहत केस दर्ज किया गया था. इस मामले में आरोपी पर अपनी पत्नी की एक दोस्त के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप है. दोनों ही मामलों में आरोपी कानून से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था.

डीसीपी साउथ-वेस्ट अमित गोयल (ETV Bharat)

फरारा मुजरिम की गिरफ्तारी केलिए टीम का गठन: मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच WR-II की टीम को आरोपी की गिरफ्तारी का जिम्मा सौंपा गया. इसके बाद आरोपी को गिरप्तार किया गया. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह 12वीं पास है और पहले कॉल सेंटर में काम करता था. पुलिस के अनुसार आरोपी आदतन यौन अपराधी है और भरोसे, नजदीकी संबंधों और पीड़ितों की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम देता रहा है.

मुजरिम के खिलाफ दर्ज मामले: पहला मामला वर्ष 2016 का है, जिसमें आरोपी ने अपने घर में काम करने वाली घरेलू सहायिका की नाबालिग बेटी को अकेला पाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. पीड़िता की कमजोर स्थिति और आरोपी के घर में आने-जाने की वजह से बने भरोसे का उसने दुरुपयोग किया. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी. दूसरा मामला वर्ष 2022 का है. इस केस में आरोपी ने अपनी पत्नी की एक महिला मित्र को बहाने से रोककर, उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन शोषण किया. पीड़िता ने विरोध किया, लेकिन आरोपी ने उसे बंधक जैसी स्थिति में रखकर वारदात को अंजाम दिया. इस मामले में गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया था.