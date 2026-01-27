दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो के गंभीर मामलों में वांछित आरोपी को किया गिरफ्तार, पहले से ये मामले थे दर्ज
दिल्ली पुलिस द्वारा रेप और रेप-कम-पॉक्सो के गंभीर मामलों में वांछित आरोपी और दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की वेस्टर्न रेंज-2 टीम ने दुष्कर्म और पॉक्सो के गंभीर मामलों में वांछित और सजायाफ्ता आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. डीसीपी हर्ष इंदोरा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान करण डोलटानी निवासी मटियाला एक्सटेंशन, नई दिल्ली के रूप में हुई है. आरोपी वर्ष 2016 के दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराया जा चुका है और 10 साल की सजा सुनाए जाने के बाद अंतरिम जमानत पर बाहर आकर फरार हो गया था.
आरोपी के खिलाफ थाना बिंदापुर में मामला दर्ज था. इस केस में कोर्ट ने उसे दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी. बाद में पत्नी की तबीयत का हवाला देते हुए आरोपी को 28 दिनों की अंतरिम जमानत दी गई, लेकिन जमानत अवधि पूरी होने के बाद आरोपी ने कोर्ट के सामने सरेंडर नहीं किया और फरार हो गया. रिकॉर्ड की जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी एक और गंभीर मामले में भी वांछित था. वर्ष 2022 में थाना बिंदापुर में पोक्कसो के तहत केस दर्ज किया गया था. इस मामले में आरोपी पर अपनी पत्नी की एक दोस्त के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप है. दोनों ही मामलों में आरोपी कानून से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था.
फरारा मुजरिम की गिरफ्तारी केलिए टीम का गठन: मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच WR-II की टीम को आरोपी की गिरफ्तारी का जिम्मा सौंपा गया. इसके बाद आरोपी को गिरप्तार किया गया. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह 12वीं पास है और पहले कॉल सेंटर में काम करता था. पुलिस के अनुसार आरोपी आदतन यौन अपराधी है और भरोसे, नजदीकी संबंधों और पीड़ितों की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम देता रहा है.
मुजरिम के खिलाफ दर्ज मामले: पहला मामला वर्ष 2016 का है, जिसमें आरोपी ने अपने घर में काम करने वाली घरेलू सहायिका की नाबालिग बेटी को अकेला पाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. पीड़िता की कमजोर स्थिति और आरोपी के घर में आने-जाने की वजह से बने भरोसे का उसने दुरुपयोग किया. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी. दूसरा मामला वर्ष 2022 का है. इस केस में आरोपी ने अपनी पत्नी की एक महिला मित्र को बहाने से रोककर, उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन शोषण किया. पीड़िता ने विरोध किया, लेकिन आरोपी ने उसे बंधक जैसी स्थिति में रखकर वारदात को अंजाम दिया. इस मामले में गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया था.
हेड कांस्टेबल से पिस्टल छीनकर भागने वाला गिरफ्तार: दक्षिण-पश्चिम जिला पुलिस ने गणतंत्र दिवस से पहले एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल से सरकारी पिस्टल छीनकर फरार हुए कुख्यात अपराधी अविनाश उर्फ जानू को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया. इस दौरान आरोपी ने दिल्ली व फिरोजाबाद दोनों जगह पुलिस टीमों पर फायरिंग की. डीसीपी साउथ-वेस्ट अमित गोयल ने मंगलवार दोपहर मामले में पूरी कार्रवाई की जानकारी दी.
डीसीपी साउथ-वेस्ट अमित गोयल ने बताया कि घटना 22 जनवरी की है, जब हेड कांस्टेबल राजकुमार क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे थे. सुरक्षा के मद्देनजर अपने मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किए हुए थे. एक सोर्स से सूचना मिली कि पार्क के जंगल वाले हिस्से में दो संदिग्ध युवक बैठे हुए हैं. सूचना को गंभीरता से लेते हुए हेड कांस्टेबल राजकुमार अकेले ही मौके पर पहुंच गए. पूछताछ कर थाने चलने को कहने पर एक युवक ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया. इसके बाद दूसरे ने उनकी सरकारी पिस्टल छीन ली. आरोपी अविनाश ने हवा में फायर कर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया. बाद में वह एक बाइक सवार को रोककर भाग निकला.
कृष्ण गहटा गैंग के सक्रिय सदस्य गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन कवच 12.0 के तहत बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए कृष्ण गहटा गैंग के सक्रिय सदस्य और घोषित अपराधी रविंदर देशवाल उर्फ छोटा उर्फ भांजा उर्फ बोरी को गिरफ्तार किया है. आरोपी दिल्ली और हरियाणा में 20 से अधिक संगीन आपराधिक मामलों में वांछित था और पिछले दो वर्षों से गिरफ्तारी से बच रहा था. क्राइम ब्रांच के डीसीपी हर्ष इंदौरा के मुताबिक आरोपी रविंदर देशवाल हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है और उस पर हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, आर्म्स एक्ट और बलात्कार जैसे गंभीर आरोप दर्ज हैं. आरोपी को दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे स्थित टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया गया, जहां उसने पुलिस टीम को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर की पीछा कार्रवाई के बाद उसे दबोच लिया गया.
