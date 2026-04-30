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27 साल पुराने मर्डर केस का फरार दोषी गिरफ्तार, सरेंडर से बच रहा आरोपी दबोचा गया

अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. आरोपी फरार हो गया था और पहचान छुपाकर दिल्ली में रह रहा था.

27 साल पुराने केस का दोषी गिरफ्तार
27 साल पुराने केस का दोषी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 30, 2026 at 3:28 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 27 साल पुराने चर्चित दयारगंज हत्या मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए उम्रकैद की सजा पाए फरार दोषी मोहम्मद नवाब (52) को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी हाईकोर्ट की ओर से अपील खारिज किए जाने के बाद भी तिहाड़ जेल में सरेंडर नहीं कर रहा था और लंबे समय से फरार चल था.

पुलिस के अनुसार, 29-30 नवंबर 1998 की रात करीब 2 बजे दिल्ली गेट के पास आरोपी ने एक रिक्शा चालक गियानी की बेरहमी से हत्या कर दी थी. बताया गया कि रिक्शा चालक द्वारा घर छोड़ने से इनकार करने पर आरोपी भड़क गया. उसने पहले गाली-गलौज की, फिर पीड़ित को जमीन पर पटक दिया और सिर पर पत्थर से कई वार किए. गंभीर हालत में पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. इस मामले में दयारगंज थाने में हत्या का केस दर्ज हुआ था.

जांच और ट्रायल के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. बाद में आरोपी ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की और 2004 में उसे अंतरिम जमानत मिल गई. लेकिन वर्ष 2025 में हाईकोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी और उसे तिहाड़ जेल में सरेंडर करने के निर्देश दिए. इसके बावजूद आरोपी फरार हो गया और अपनी पहचान छिपाकर पुरानी दिल्ली के कसाबपुरा इलाके में रहने लगा, जहां वह किराए पर मीट की दुकान चला रहा था.

क्राइम ब्रांच की टीम ने रिकॉर्ड खंगालने के बाद आरोपी की तलाश शुरू की. तकनीकी निगरानी और मुखबिरों की सूचना के आधार पर उसकी लोकेशन ट्रैक की गई. लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने रणजीत नगर इलाके में जाल बिछाया और उसे उस समय गिरफ्तार कर लिया, जब वह अपने परिजनों से मिलने जा रहा था. डीसीपी संजीव कुमार यादव ने बताया कि आरोपी लंबे समय से कानून से बचता फिर रहा था, लेकिन पुलिस की सतर्कता और टीमवर्क के चलते उसे गिरफ्तार कर लिया गया. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा.

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MURDER CASE CONVICT ARRESTED DELHI
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