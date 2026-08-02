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15 साल पहले कारोबारी की लूट के दौरान हत्या के आरोपी को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने वर्ष 2011 में लक्ष्मी नगर में हुई कारोबारी अतुल जैन की हत्या और 8.50 लाख रुपये की लूट के मामले में 15 साल से फरार चल रहे आखिरी आरोपी नौशाद उर्फ लड्डू उर्फ मोहम्मद कमर आलम को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित था और वह लगातार ठिकाने बदलकर तथा अपनी पहचान छिपाकर पुलिस से बचता रहा.

डीसीपी हर्ष इंदौरा ने मामले की दी जानकारी: डीसीपी के अनुसार, मामला 6 मार्च 2011 का है जब शकरपुर थाना क्षेत्र के मंगल बाजार रोड पर गांधी नगर मार्केट के कमीशन एजेंट अतुल जैन रोज की तरह कारोबार की नकदी लेकर घर लौट रहे थे. उनके बैग में करीब 8.50 लाख रुपये थे. पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उन्हें रोककर नकदी लूटने की कोशिश की. अतुल जैन ने विरोध किया तो आरोपी भूरा उर्फ मुस्तकीन और नौशाद ने उन पर गोलियां चला दीं. गंभीर रूप से घायल अतुल जैन को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. वारदात के बाद आरोपी नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो गए.

इस गिरफ्तारी के साथ ही 15 साल पुराने इस चर्चित हत्याकांड के सभी आरोपी अब कानून के शिकंजे में आ चुके हैं. मामले में आरोपी से आगे पूछताछ की जा रही है.क्राइम ब्रांच की सेंट्रल रेंज टीम ने तकनीकी निगरानी, मुखबिर तंत्र और लगातार फील्ड वेरिफिकेशन के जरिए उसकी गतिविधियों पर नजर रखी. हाल ही में सूचना मिली कि वह शास्त्री पार्क फ्लाईओवर के पास आने वाला है. इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर 1 अगस्त को उसे दबोच लिया....डीसीपी हर्ष इंदौरा