मेरे आपत्तिजनक वीडियो थे....UPSC छात्र की मौत पर सनसनीखेज खुलासा, लिव-इन पार्टनर के साथ एक्स बॉयफ्रेंड गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने UPSC कैंडिडेट की हत्या के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. सभी आरोपी मुरादाबाद के रहने वाले हैं.

हत्या के मामले में तीन गिरफ्तार
हत्या के मामले में तीन गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 27, 2025 at 1:34 PM IST

Updated : October 27, 2025 at 2:39 PM IST

नई दिल्ली: उत्तरी जिले की तिमारपुर पुलिस टीम ने एक यूपीएससी अभ्यर्थी की हत्या का सनसनीखेज मामला सुलझा लिया है इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो सभी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले हैं. गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान अमृता चौहान (21 वर्ष), सुमित कश्यप (27 वर्ष) और संदीप कुमार (29 वर्ष) के रूप में हुई है.

इस संबंध में जानकारी देते हुए उत्तरी जिले के पुलिस उपायुक्त (DCP) राजा बंथिया ने बताया कि पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस जटिल मामले की गुत्थी सुलझाने में सफलता हासिल की. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से मृतक के कुछ निजी सामान और आरोपियों के दो मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं.

पुलिस उपायुक्त (DCP) राजा बंथिया ने हत्या का किया खुलासा (ETV Bharat)

आरोपियों तक ऐसे पहुंची पुलिस

डीसीपी ने बताया कि यह मामला तब सामने आया जब यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे रामकेश मीणा नामक एक छात्र का शव इलाके में पाया गया. शव मिलने के बाद से ही पुलिस इस हाई-प्रोफाइल मामले को गंभीरता से ले रही थी. क्योंकि राजधानी दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की सुरक्षा एक संवेदनशील विषय है. तिमारपुर थाने की टीम ने तकनीकी और मानवीय खुफिया जानकारी के संयोजन का उपयोग करके जांच शुरू की. शुरुआती जांच में पुलिस को कुछ सुराग मिले, जो उन्हें मुरादाबाद के इन तीन निवासियों तक ले गए. आरोपियों की पहचान होने के बाद पुलिस ने जाल बिछाया और तीनों को धर दबोचा.

पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने कथित तौर पर अपना जुर्म कबूल कर लिया है. पुलिस अब हत्या के पीछे के वास्तविक मकसद और वारदात को अंजाम देने के तरीके की विस्तृत जांच कर रही है. डीसीपी राजा बंथिया ने पुष्टि की कि आरोपी और मृतक के बीच क्या संबंध थे और हत्या क्यों की गई, इन पहलुओं पर आगे की जांच जारी है. गिरफ्तारी और बरामदगी से पुलिस को इस बात का पुख्ता प्रमाण मिला है कि ये तीनों ही इस अपराध में शामिल थे. इस गिरफ्तारी को उत्तरी जिला पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है, खासकर तब जब हत्या का शिकार एक युवा और होनहार यूपीएससी अभ्यर्थी हुआ है. मामले की अगली कार्रवाई और तीनों आरोपियों को अदालत में पेश करने की प्रक्रिया चल रही है.

इस तरह दिया हत्या को अंजाम

जांच में पता चला कि अमृता और मृतक मई 2025 से लिव-इन रिलेशनशिप में थे. जब उसे पता चला कि मृतक ने उसके अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किए हैं और उन्हें डिलीट करने से मना कर दिया है, तो उसने अपनी शिकायत अपने एक्स-बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप को बताई. संदीप कुमार के साथ मिलकर, उन्होंने कथित तौर पर युवक को इस तरह से मारने की साज़िश रची कि वह आग लगने की घटना लगे. 5-6 अक्टूबर की रात को, तीनों ने कथित तौर पर मीणा का गला घोंट दिया और उसे पीटा, फिर आग लगने का नाटक करने के लिए उसके शरीर पर तेल, घी और शराब डाल दी. अधिकारी मामले की जांच जारी रखे हुए हैं.

DELHI POLICE ARREST ACCUSED
MURDER IN GANDHI VIHAR
यूपीएससी अभ्यर्थी की हत्या
गांधी विहार हत्या मामला
UPSC ASPIRANT MURDER CASE

