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दिल्ली में छिपी थीं बांग्लादेशी महिलाएं, पुलिस ने दबोचा, डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू

शालीमार बाग इलाके में बांग्लादेशी महिलाएं छिपकर घरेलू काम कर रही थी.

नौकरानी बनकर दिल्ली में छिपी थीं बांग्लादेशी महिलाएं
नौकरानी बनकर दिल्ली में छिपी थीं बांग्लादेशी महिलाएं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 4, 2026 at 7:35 PM IST

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नई दिल्ली: उत्तर-पश्चिमी दिल्ली में दिल्ली पुलिस की फॉरेनर सेल टीम ने अवैध रूप से रह रहे दो बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है. पुलिस टीम ने शालीमार बाग इलाके से दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया, जो घरेलू सहायिका (नौकरानी) के रूप में काम करते हुए दिल्ली में अवैध रूप से रह रही थीं. दोनों के पास भारत में रहने के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला है.

डीसीपी आकांक्षा यादव के मुताबिक, 1 अप्रैल को सूचना मिली थी कि कुछ बांग्लादेशी महिलाएं शालीमार बाग इलाके में छिपकर घरेलू काम कर रही है. इस सूचना पर एक टीम गठित की गई और इलाके में लगातार निगरानी व सत्यापन अभियान चलाया गया. कार्रवाई के दौरान हैदरपुर की ओर जाती दो संदिग्ध महिलाओं को रोका गया. शुरुआती पूछताछ में दोनों ने खुद को भारतीय नागरिक बताया और अलग-अलग कोठियों में काम करने की बात कही, लेकिन उनके जवाबों में विरोधाभास मिलने पर पुलिस को शक हुआ.

इसके बाद गहन जांच, दस्तावेजों की जांच और डिजिटल फुटप्रिंट के विश्लेषण से खुलासा हुआ कि दोनों महिलाएं बांग्लादेश की नागरिक हैं और अवैध रूप से दिल्ली में रह रही थी. गिरफ्तार महिलाओं की पहचान अफरोजा खातून (47) और लुकी बेगम (36) के रूप में हुई है.

जांच में सामने आया कि इनमें से एक महिला ग्रेजुएट है, जो ज्यादा कमाई के लालच में भारत आकर काम कर रही थी. तलाशी के दौरान उनके पास से दो स्मार्टफोन बरामद हुए, जिनमें प्रतिबंधित ऐप इंस्टॉल मिला, साथ ही मोबाइल में बांग्लादेशी पहचान पत्र भी पाए गए.

डीसीपी आकांक्षा यादव के मुताबिक, पुलिस ने दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए उन्हें एफआरआरओ के समक्ष पेश किया है, जहां से उनके डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. डीसीपी ने बताया कि अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है. ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जा रही है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखा जा सके.

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