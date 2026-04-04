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दिल्ली में छिपी थीं बांग्लादेशी महिलाएं, पुलिस ने दबोचा, डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू

नई दिल्ली: उत्तर-पश्चिमी दिल्ली में दिल्ली पुलिस की फॉरेनर सेल टीम ने अवैध रूप से रह रहे दो बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है. पुलिस टीम ने शालीमार बाग इलाके से दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया, जो घरेलू सहायिका (नौकरानी) के रूप में काम करते हुए दिल्ली में अवैध रूप से रह रही थीं. दोनों के पास भारत में रहने के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला है.

डीसीपी आकांक्षा यादव के मुताबिक, 1 अप्रैल को सूचना मिली थी कि कुछ बांग्लादेशी महिलाएं शालीमार बाग इलाके में छिपकर घरेलू काम कर रही है. इस सूचना पर एक टीम गठित की गई और इलाके में लगातार निगरानी व सत्यापन अभियान चलाया गया. कार्रवाई के दौरान हैदरपुर की ओर जाती दो संदिग्ध महिलाओं को रोका गया. शुरुआती पूछताछ में दोनों ने खुद को भारतीय नागरिक बताया और अलग-अलग कोठियों में काम करने की बात कही, लेकिन उनके जवाबों में विरोधाभास मिलने पर पुलिस को शक हुआ.

इसके बाद गहन जांच, दस्तावेजों की जांच और डिजिटल फुटप्रिंट के विश्लेषण से खुलासा हुआ कि दोनों महिलाएं बांग्लादेश की नागरिक हैं और अवैध रूप से दिल्ली में रह रही थी. गिरफ्तार महिलाओं की पहचान अफरोजा खातून (47) और लुकी बेगम (36) के रूप में हुई है.