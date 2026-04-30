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दिल्ली: एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया कुख्यात बदमाश सूरज उर्फ ​​काना, हत्या समेत कई मामलों में था वांछित

दिल्ली पुलिस ने उत्तर-पश्चिमी दिल्ली में प्रेमबाड़ी पुल के पास मुठभेड़ के बाद, हत्या के मामले में वांछित सूरज उर्फ ​​काना को गिरफ्तार कर लिया.

कुख्यात बदमाश सूरज उर्फ ​​काना गिरफ्तार
कुख्यात बदमाश सूरज उर्फ ​​काना गिरफ्तार (PHOTO SOURCE: ANI)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 30, 2026 at 10:09 AM IST

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Updated : April 30, 2026 at 10:14 AM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां अशोक विहार थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया है. प्रेमबादी पुल के पास हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने हत्या के मामले में वांटेड आरोपी सूरज उर्फ काना का हाफ एनकाउंटर किया. आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी.

पुलिस के मुताबिक, बीती रात सूचना मिली थी कि सूरज उर्फ काना इलाके में आने वाला है, सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने प्रेमवादी पुल के पास घेराबंदी की. जैसे ही आरोपी स्कूटी पर मौके पर पहुंचा, पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया. लेकिन आरोपी ने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. बताया जा रहा है कि आरोपी की चलाई गई गोली एक पुलिसकर्मी को छूते हुए निकल गई, हालांकि पुलिसकर्मी ने बुलेटप्रूफ जैकेट पहन रखी थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपी के पैर में गोली मारी, जिससे वह घायल हो गया और मौके पर ही काबू कर लिया गया. तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक अवैध हथियार बरामद किया गया है. साथ ही, जिस स्कूटी पर वह सवार था, उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया है. आरोपी पर पहले से हत्या सहित कई गंभीर मामले दर्ज बताए जा रहे हैं.

फिलहाल घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है. इस कार्रवाई को लेकर पुलिस की सतर्कता और बहादुरी की सराहना की जा रही है. इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.

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Last Updated : April 30, 2026 at 10:14 AM IST

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