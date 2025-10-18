ETV Bharat / state

दीपावली पर सुरक्षा-व्‍यवस्‍था को लेकर दिल्ली पुल‍िस अलर्ट, यूपी बॉर्डर पर ड्रोन से निगरानी

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में दीपावली के पर्व को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. त्योहार के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरे शहर में हाई अलर्ट घोषित किया है. विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों खासकर शाहदरा पर सुरक्षा का फोकस बढ़ा दिया गया है, क्योंकि यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है. फरुखनगर और लोनी बॉर्डर जैसे इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और वाहनों की सघन जांच की जा रही है. क्योंकि यहां उत्तर प्रदेश के आपराधिक ओर पटाखों के बड़े बाजार लगते हैं.

दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा के निर्देश पर इस बार करीब 75,000 से अधिक पुलिसकर्मी दीपावली की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं. वरिष्ठ अधिकारी एवं स्वयं दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा रात के समय विभिन्न इलाकों में गश्त कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं. घनी आबादी वाले इलाकों जैसे सीलमपुर, भजनपुरा, मंडोली, गोकुलपुरी और दिलशाद गार्डन में विशेष निगरानी रखी जा रही है. जिला पुलिस उपायुक्त ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्रों में पैदल गश्त बढ़ाएं, चौकियों पर 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करें.