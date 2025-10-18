ETV Bharat / state

दीपावली पर सुरक्षा-व्‍यवस्‍था को लेकर दिल्ली पुल‍िस अलर्ट, यूपी बॉर्डर पर ड्रोन से निगरानी

दीपावली पर्व के मद्देनजर शाहदरा पुलिस विशेष रूप से सतर्क है.

दीपावली पर सुरक्षा-व्‍यवस्‍था
दीपावली पर सुरक्षा-व्‍यवस्‍था (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 18, 2025 at 10:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में दीपावली के पर्व को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. त्योहार के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरे शहर में हाई अलर्ट घोषित किया है. विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों खासकर शाहदरा पर सुरक्षा का फोकस बढ़ा दिया गया है, क्योंकि यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है. फरुखनगर और लोनी बॉर्डर जैसे इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और वाहनों की सघन जांच की जा रही है. क्योंकि यहां उत्तर प्रदेश के आपराधिक ओर पटाखों के बड़े बाजार लगते हैं.

दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा के निर्देश पर इस बार करीब 75,000 से अधिक पुलिसकर्मी दीपावली की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं. वरिष्ठ अधिकारी एवं स्वयं दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा रात के समय विभिन्न इलाकों में गश्त कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं. घनी आबादी वाले इलाकों जैसे सीलमपुर, भजनपुरा, मंडोली, गोकुलपुरी और दिलशाद गार्डन में विशेष निगरानी रखी जा रही है. जिला पुलिस उपायुक्त ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्रों में पैदल गश्त बढ़ाएं, चौकियों पर 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करें.

डीसीपी प्रशांत गौतम का बयान (ETV Bharat)

शाहदरा जिले के डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि दीपावली पर नागरिकों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. बाजारों, मंदिरों और रिहायशी इलाकों में पुलिस की उपस्थिति बढ़ाई गई है. साथ ही ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है, ताकि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में किसी भी स्थिति पर तुरंत नियंत्रण किया जा सके. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे त्योहार को शांति और सौहार्द के साथ मनाएं तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की सूचना तुरंत पुलिस नियंत्रण कक्ष को दें. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि दिल्ली में केवल अनुमति प्राप्त स्थानों पर ही ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

DELHI POLICE ALERT ON DIWALI
SECURITY ON UP BORDER
DRONE SURVEILLANCE ON UP BORDER
SHAHDARA POLICE ON DIWALI
DIWALI 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

H-1B वीजा शुल्क पर अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ट्रंप प्रशासन पर किया मुकदमा

Q2 नतीजों के प्रभाव में शेयर बाजार खुला कमजोर, IT सेक्टर में गिरावट से दबाव

कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर तीसरी बार अंधाधुंध फायरिंग, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, प्रत्यक्षदर्शी ने बताई पूरी कहानी

पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोले- गेंद अब अफगानिस्तान के पाले में, लेकिन शर्तों के साथ...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.