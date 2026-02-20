AI समिट में हंगामे को लेकर दिल्ली पुलिस सख्त: 10 यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता हिरासत में, एफआईआर की तैयारी
भारत मंडपम से 10 यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता हिरासत में,इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में किए गए प्रदर्शन को लेकर एक्शन में दिल्ली पुलिस.
Published : February 20, 2026 at 4:37 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे AI इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 10 लोगों को हिरासत में लिया है. पुलिस के मुताबिक ये सभी इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और उन्होंने समिट स्थल के एक एग्जीबिशन हॉल के अंदर अचानक कपड़े उतारकर नारेबाजी शुरू कर दी थी.
दिल्ली पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने जैसे ही हॉल नंबर-5 में प्रवेश कर नारे लगाने शुरू किए, सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें बाहर निकाला. इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया. करीब 10 लोगों को डिटेन कर उन्हें तिलक मार्ग थाने ले जाया गया है. अब दिल्ली पुलिस उनपर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रही है.
दिल्ली पुलिस ने मामले को लेकर दी जानकारीः
डीसीपी नई दिल्ली देवेश कुमार महला के मुताबिक ये मामला दोपहर करीब 12:30 बजे का है. इन लोगों ने क्यूआईर कोड के जरिए रजिस्ट्रेशन किया और फिर ये लोग अंदर आ आए. इन्होंने स्वेटर व जैकेट पहनी हुई थी. बाद में इन्होंने हॉल नंबर 5 के लॉबी एरिया में स्वेटर व जैकेट उतारी. इसके बाद प्रदर्शन करना शुरू कर दिया. इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है. अन्य लोगों की पहचान की जा रही है. ये सभी इंडियन यूथ कांग्रेस के लोग थे. इनमें बिहार से 35 वर्षीय कृ्ष्णा हैं, जो कि इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं. बिहार से 33 वर्षीय कुंदन यादव जो कि प्रदेश सचिव हैं. उत्तर प्रदेश से अजय कुमार जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं व महबूब नगर, तेलंगाना से नरसिम्हा यादव जो कि राष्ट्रीय समन्वयक हैं. इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को AI Summit के अंदर Compromised PM के खिलाफ आवाज़ उठाने की जरूरत पड़ी?— Indian Youth Congress (@IYC) February 20, 2026
जिस देश का मीडिया, सिस्टम और खुद प्रधानमंत्री ही compromised हो चुके हों, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का मंच आखिर बचता ही कौन-सा है?
सड़कों पर… pic.twitter.com/lBMDw3ux7H
प्रदर्शनकारी तस्वीरें छपी सफेद टी-शर्ट पहनकर पहुंचे
पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारी सफेद टी-शर्ट पहनकर आए थे, जिन पर पीएम मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की तस्वीरें छपी थीं. इन टी-शर्ट्स पर “India-US Trade Deal”, “Epstein Files” और “PM is compromised” जैसे नारे भी लिखे हुए थे.अचानक हुए इस विरोध से कार्यक्रम स्थल पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई. कई आगंतुक हैरान रह गए.
प्रतिभागियों और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस
बताया जा रहा है कि घटना के दौरान कुछ प्रतिभागियों और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस भी हुई. पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन करने वाले अपने साथ कोई पार्टी झंडा या प्रतीक नहीं लाए थे, हालांकि उनमें से एक ने खुद को इंडियन यूथ कांग्रेस से जुड़ा बताया. इस घटना के बाद हॉल के अंदर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की गई है. इंडियन यूथ कांग्रेस का यह विरोध कुछ ही मिनट चला .AI इम्पैक्ट समिट में दुनियाभर के तकनीकी विशेषज्ञ, उद्योगपति व नीति-निर्माता शामिल हो रहे हैं.
Delhi Police says it is taking legal action in connection with the protest by the Indian Youth Congress. https://t.co/eygMgM5aHs— ANI (@ANI) February 20, 2026
भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गिरफ्तारी को लेकर कहा
इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा है कि हम AI Summit के खिलाफ नहीं हैं. हम भारत के हितों के साथ हो रहे समझौते के खिलाफ हैं. जब देश के किसानों का सौदा किया जा रहा हो, भारत विरोधी व्यापार समझौते साइन हो रहे हों, युवाओं को बेरोजगार रखकर नफरत की राजनीति में झोंका जा रहा हो, तो क्या हम खामोश रहें? यह देश 140 करोड़ नागरिकों का है. अगर प्रधानमंत्री compromised हों, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि जनता खामोश हो जाए. हम महात्मा गांधी के दिखाए रास्ता पर अगर चलना जानते हैं तो सरदार भगत सिंह के दिखाए रास्ते पर भी चलना जानते है. देश के युवाओं, किसानों के हितों का सौदा कतई नही होने देंगे. हम सड़कों पर प्रदर्शन करें तो रोक दिया जाता है. आईटी रूल्स की आड़ में सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट हटवाई जाती हैं. तो फिर हमारे पास क्या जरिया बचता है? हम भारत के हितों के साथ हो रहे समझौते के खिलाफ हैं, इसलिए हमने आज ये प्रदर्शन किया है.
राहुल गांधी जी ने आज इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस से AI Summit में जो प्रोटेस्ट करवाया, उसमें विदेशी मेहमानों के सामने कपड़े उतारकर किया गया यह 'नंगा नाच' बेहद शर्मनाक है।— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) February 20, 2026
प्रोटेस्ट करना एक अलग बात है। मगर ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें अपने देश को छोटा पेश किया जा रहा हो, अपने देश की छवि को… pic.twitter.com/Z4vr9laXzI
मामले पर दिल्ली के मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने दी प्रतिक्रिया
मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ऐसे समय में जब भारत एक मशहूर ग्लोबल AI समिट होस्ट कर रहा है, जिसमें टेक्नोलॉजी में अपने इनोवेशन और लीडरशिप को दिखाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी ने इज्ज़त के बजाय रुकावट को चुना. राहुल गांधी की लीडरशिप में, कांग्रेस वर्कर्स ने टॉपलेस होकर वेन्यू पर हंगामा किया, यह काम साफ़ तौर पर दुनिया के मंच पर भारत को शर्मिंदा करने के लिए किया गया था.
