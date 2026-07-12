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दिल्ली पुलिस को दो बड़े मामलों में सफलता, 5 लाख की लूट की साजिश का पर्दाफाश, वाहन चोर गिरोह से 12 कार बरामद

तीन बदमाशों ने 5 लाख रुपये से भरा बैग लूटने का मामला: पुलिस के अनुसार, 10 जुलाई को गुरनाम सिंह (42) ने पीसीआर कॉल कर बताया कि द्वारकाधीश अपार्टमेंट के पास तीन बदमाशों ने उसकी कार रोककर पिस्तौल के बल पर 5 लाख रुपये से भरा बैग लूट लिया. उसने बताया कि वह कश्मीरी गेट स्थित स्पेयर पार्ट्स की दुकान से नकदी लेकर सेक्टर-14, रोहिणी पहुंचाने जा रहा था.मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की. तकनीकी विश्लेषण, सीसीटीवी फुटेज और पूरे रूट की पड़ताल में कहीं भी लूट की वारदात की पुष्टि नहीं हुई. इसके बाद पुलिस को शिकायतकर्ता पर ही शक हुआ.वाहन की गहन तलाशी लेने पर कार के बोनट के नीचे बैटरी के पास कपड़े के बैग में छिपाकर रखे गए पूरे 5 लाख रुपये बरामद हो गए.

नई दिल्ली: दिल्ली के रोहिणी जिले के एनके मार्ग थाना पुलिस ने महज चार घंटे के भीतर 5 लाख रुपये की कथित लूट की गुत्थी सुलझाते हुए चौंकाने वाला खुलासा किया है. जिस ड्राइवर ने बंदूक की नोक पर लूट की शिकायत दर्ज कराई थी, वही पूरी साजिश का मास्टरमाइंड निकला. पुलिस ने उसके कब्जे से पूरे 5 लाख रुपये बरामद कर लिए हैं.

पुलिस ने महज चार घंटे में लूट मामले का किया खुलासा : सबूत सामने आने पर गुरनाम सिंह उर्फ हैप्पी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने आर्थिक तंगी के चलते अपने मालिक के पैसे हड़पने के इरादे से फर्जी लूट की कहानी गढ़ी थी और पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठी पीसीआर कॉल की थी. रोहिणी जिले के डीसीपी शशांक जायसवाल ने बताया कि पुलिस टीम ने महज चार घंटे में फर्जी लूट की वारदात का पर्दाफाश कर पूरी नकदी बरामद कर ली. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ आपराधिक विश्वासघात एवं पुलिस को झूठी सूचना देने सहित संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस ने महज चार घंटे के भीतर 5 लाख रुपये की कथित लूट की गुत्थी सुलझाई (ETV Bharat)

अंतरराज्यीय लग्जरी कार चोर गिरोह का पर्दाफाश: वहीं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच (एंटी एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग सेल) ने लग्जरी कार चोरी करने वाले एक बड़े अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में पंजाब का गुरविंदर सिंह बैंका और राजस्थान का दशरथ बिश्नोई शामिल हैं. पुलिस ने इनके कब्जे से 12 लग्जरी वाहन, फर्जी नंबर प्लेट और फर्जी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बरामद किए हैं. बरामद वाहनों में ह्यूंडई क्रेटा, टोयोटा फॉर्च्यूनर, इनोवा क्रिस्टा, इनोवा, टाटा हैरियर, ह्यूंडई अल्काज़ार, मारुति ब्रेज़ा, स्विफ्ट डिजायर और टोयोटा या जैसी महंगी गाड़ियां शामिल हैं.

अंतरराज्यीय लग्जरी कार चोर गिरोह का पर्दाफाश (ETV Bharat)

डीसीपी क्राइम ब्रांच ने दी पुलिस एक्शन की पूरी जानकारी :डीसीपी क्राइम ब्रांच संजीव कुमार यादव ने बताया कि गिरोह दिल्ली और एनसीआर से चोरी की गई लग्जरी कारों को मात्र 4 से 5 लाख रुपये में खरीदता था. इसके बाद वाहनों के चेसिस नंबर, इंजन नंबर और पहचान संबंधी विवरण से छेड़छाड़ कर फर्जी आरसी और फर्जी नंबर प्लेट तैयार की जाती थी फिर इन गाड़ियों को पंजाब और राजस्थान के विभिन्न इलाकों में असली दस्तावेजों के साथ बेच दिया जाता था, जिससे खरीदारों को भी चोरी की गाड़ी होने का पता नहीं चलता था.जांच में यह भी सामने आया कि गुरविंदर सिंह पहले से दिल्ली और पंजाब के कई मामलों में वांछित है तथा रानी बाग थाने के एक मामले में घोषित भगोड़ा (Proclaimed Offender) भी है. वहीं दशरथ वर्ष 2021 से चोरी की लग्जरी कारों की खरीद-फरोख्त में सक्रिय था.

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