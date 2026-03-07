ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जम्मू में बेटी की हत्या करने वाला आरोपी 10 साल बाद गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच टीम ने करीब दस साल पहले अपनी ही 10 वर्षीय बेटी की हत्या कर फरार हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी लंबे समय से अपनी पहचान बदलकर राजधानी में रह रहा था. गिरफ्तार आरोपी की पहचान रमेश कुमार के रूप में हुई है, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का रहने वाला है. घटना के वक्त वह जम्मू कश्मीर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में मजदूरी करता था.

डीसीपी हर्ष इंदौरा ने बताया कि 2016 में आरोपी ने अपनी 10 वर्षीय बेटी पर डंडे से हमला कर दिया था. उसे शक था कि बच्ची उसकी संतान नहीं है. गंभीर रूप से घायल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. वारदात के बाद आरोपी जम्मू से फरार हो गया और कई सालों तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहा.

डीसीपी हर्ष इंदौरा ने आगे बताया कि जांच से बचने के लिए आरोपी ने अपनी पहचान बदल ली और दिल्ली आकर “राजवीर” नाम से रहने लगा. वह दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के भाटी माइंस इलाके की संजय कॉलोनी में छिपकर रह रहा था. इस बीच जम्मू पुलिस ने आरोपी की तलाश में दिल्ली पुलिस से संपर्क किया. इसके बाद क्राइम ब्रांच की WR-II टीम ने मामले में जांच शुरू की. तकनीकी और मैनुअल सर्विलांस के आधार पर टीम ने कई दिनों की निगरानी के बाद उसे भाटी माइंस इलाके से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के बाद आरोपी को संबंधित जांच अधिकारी के हवाले कर दिया गया है.