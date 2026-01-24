ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा इंटरस्टेट वाहन चोरी गैंग, 11 लग्जरी गाड़ियां बरामद, यूपी-मुंबई तक जुड़े हैं तार

जांच में पता चला है कि आरोपी कुणाल अपने साथियों के साथ अंतर्राज्यीय संगठित वाहन चोरी और धोखाधड़ी गिरोह का सक्रिय सदस्य है. आरोपी चोरी की गई और ऋण बकाया वाहनों, दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हासिल करने, चेसिस नंबर में हेरफेर करने, पूरी तरह क्षतिग्रस्त वाहनों के चेसिस नंबर का दुरुपयोग करने और जाली बिक्री पत्रों और फर्जी बैंक नओसी के आधार पर फर्जी पंजीकरण प्राप्त करने में शामिल है. इन अवैध रूप से पंजीकृत वाहनों को बाद में भोले-भाले खरीदारों को बेच दिया जाता था.

गिरफ्तारी के लिए बनाई गई टीम सूचना के आधार पर, इंस्पेक्टर अजय दलाल की देखरेख में एक छापेमारी दल का गठन किया गया.जिसमें एसआई सचिन, एसआई जितेंद्र, एसआई योगेंद्र, एएसआई सुरेश, एएसआई श्रवण, हेड कांस्टेबल शेर सिंह, हेड कांस्टेबल नत्थू राम, हेड कांस्टेबल जुबेर, कांस्टेबल हिमांशु, कांस्टेबल शिवम, कांस्टेबल अक्षय, कांस्टेबल लक्पा तेनजिंग शेरपा और कांस्टेबल शिनू शामिल थे. गिरफ्तार व्यक्ति से मिली सूचना के आधार पर, छापेमारी दल की एक टीम 3 जनवरी, 2026 को मुंबई पहुंची और धारावी क्षेत्र में छापेमारी कर मोहम्मद अमान (उम्र 25 वर्ष) को गिरफ्तार किया, जो पुरानी कारों की खरीद-बिक्री का धंधा चला रहा था. इससे एक क्रेटा कार जब्त की गई, जिसकी बाद में दिल्ली से चोरी होने की पुष्टि हुई.

मामले में 28 दिसंबर को जामिया नगर थाना क्षेत्र में दर्ज हुई थी FIR शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी मारुति एस-प्रेसो कार 27/28.12.2025 की दरमियानी रात को जामिया नगर थाना क्षेत्र से चोरी हो गई थी. इस चोरी में किसी गिरोह की संलिप्तता की आशंका के मद्देनजर, मामले की जांच एएटीएस/दक्षिण पूर्व जिला को सौंपी गई. 01.01.2025 को, एसआई जितेंद्र और हेड चीफ शेर सिंह को विश्वसनीय गुप्त सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश, मुंबई, पुणे और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में सक्रिय चोरी के वाहनों के एक रिसीवर को कई चोरी की लग्जरी गाड़ियां मिली हैं और वर्तमान मामले में शामिल चोरी की एस-प्रेसो भी उसी के पास है. तकनीकी सहायता और गुप्त सूचना की मदद से उपरोक्त सूचना को और पुष्ट किया गया.

वही इस पूरे मामले में साउथ ईस्ट डीसीपी डॉ. हेमंत तिवारी ने जानकारी दी और कहा कि दक्षिण-पूर्वी जिले की AATS टीम ने वाहन चोरी में शामिल दो कुख्यात अपराधियों का भंडाफोड़ किया है. उनकी गिरफ्तारी के साथ, भारत भर के विभिन्न स्थानों से 11 चोरी की गाड़ियां बरामद की गई हैं.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कुणाल सुभाष जायसवाल और काशिफ के रूप में हुई है. दोनों ही भारत के अलग-अलग राज्यों के रहने वाला है. देश भर के विभिन्न स्थानों से 11 चोरी की लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई है. आरोपी चेसिस नंबर में हेरफेर करने, क्षतिग्रस्त वाहनों के चेसिस नंबर का दुरुपयोग करने और जाली बिक्री पत्रों और फर्जी बैंक एनओसी के आधार पर फर्जी पंजीकरण प्राप्त करने में शामिल थे.

नई दिल्ली: साउथ ईस्ट दिल्ली के एएटीएस की टीम ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से चोरी की 11 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई हैं.

पूछताछ के दौरान, आरोपी कुणाल ने खुलासा किया कि उसने फर्जी पंजीकरण वाले कई चोरी के वाहन पुणे निवासी दर्शन, मुंबई निवासी अमान (जिन्होंने आगे उन्हें कोल्हापुर निवासी नीम को बेच दिया) और महाराष्ट्र के जालना निवासी शेख काशिफ को बेचे थे. उसने यह भी खुलासा किया कि उपरोक्त वाहन बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) निवासी काशिफ और हसन (जो अब उत्तर प्रदेश की जेल में है) द्वारा चुराए गए थे.

बरामद वाहन

1. टोयोटा फॉर्च्यूनर-3

2. हुंडई क्रेटा – 04

3. मारुति ब्रीजा – 02

4. मारुति एस प्रेसो – 01

5. मारुति वैगन आर – 01

जांच के दौरान, आरोपियों की सूचना पर कई चोरी के वाहन बरामद किए गए. इनमें तीन टोयोटा फॉर्च्यूनर एसयूवी, पुणे (महाराष्ट्र) में ग्राहकों को बेची गई दो क्रेटा कारें, कोल्हापुर (महाराष्ट्र) में ग्राहक को बेची गई एक ब्रीज़ा कार, जालना (महाराष्ट्र) में ग्राहक को बेची गई एक ब्रीज़ा कार और दिल्ली के जामिया नगर इलाके में खड़ी एक चोरी की मारुति एस प्रेसो कार शामिल हैं. सत्यापन से पता चला कि चेसिस नंबरों के साथ छेड़छाड़ की गई थी और वाहनों को चोरी होने की बात छिपाने के लिए जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर पंजीकृत किया गया था. इसके अलावा, 20.01.2026 को एक अन्य आरोपी (मुख्य चोर) काशिफ, निवासी बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया. उसकी सूचना पर एक चोरी का वाहन मारुति वैगन आर बरामद किया गया. अब तक, धोखाधड़ी से पंजीकृत कुल 11 उच्च श्रेणी के चोरी के वाहन बरामद किए जा चुके हैं. गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है और जल्द ही और वाहन बरामद होने की संभावना है- डॉ. हेमंत तिवारी, डीसीपी, सॉउथ ईस्ट

साउथ ईस्ट दिल्ली के एएटीएस/एसईडी और पुलिस स्टेशन पुल प्रहलादपुर की संयुक्त टीम ने दक्षिण-पूर्वी जिले में कई स्नैचिंग मामलों में शामिल एक अपराधी को गिरफ्तार किया.उसकी गिरफ्तारी के साथ, आरोपी के पास से छह मोबाइल फोन, स्नैचिंग में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल, एक अत्याधुनिक पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया.उसकी सूचना पर, उसके उस साथी को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके साथ वह इन गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था. आरोपी की पहचान सतीश भाटी के रूप में हुई है वहीं इसके साथ ही अभिषेक को भी गिरफ्तार किया गया है. वहीं आरोपी के कब्जे से 6 मोबाइल फोन, एक पल्सर मोटरसाइकिल, एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है.

दिल्ली पुलिस की प्रेस वार्ता (ETV BHARAT)

एक अन्य मामले में एक अपराधी गिरफ्तार

दक्षिण-पश्चिम पुलिस स्टेशन द्वारा साइबर धोखाधड़ी के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़

दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने झारखंड (जामताड़ा के पास) और पश्चिम बंगाल से संचालित एक संगठित बहु-राज्यीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसके परिणामस्वरूप चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. यह गिरोह बैंक अधिकारि बनकर भोले-भाले पीड़ितों को तत्काल केवाईसी अपडेट के बहाने ठगता था. पीड़ितों को उनके मोबाइल उपकरणों पर दुर्भावनापूर्ण एपीके फाइलें स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाता था, इसके बाद आरोपी धोखाधड़ी से ऋण लेते थे, फर्जी खातों में धनराशि स्थानांतरित करते थे और एटीएम, पीओएस मशीनों और अन्य माध्यमों से ठगी की गई राशि निकाल लेते थे.

