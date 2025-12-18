ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, 21 इंस्पेक्टरों का ट्रांसफर, कई पुलिस स्टेशनों के बदले गए SHO

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, नए इंस्पेक्टरों की तैनाती से अपराध नियंत्रण और प्रशासनिक कामकाज में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है.

दिल्ली पुलिस में 21 इंस्पेक्टरों का ट्रांसफर
दिल्ली पुलिस में 21 इंस्पेक्टरों का ट्रांसफर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 18, 2025 at 4:35 PM IST

नई दिल्ली: दिल्‍ली पुलिस में व्‍यापक पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. ट्रांसफर-पोस्टिंग लिस्‍ट में शामिल अफसरों को नई जिम्‍मेदारियां सौंपी गई हैं. पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, दिल्ली पुलिस में प्रशासनिक फेरबदल के तहत 21 इंस्पेक्टरों के तबादले किए गए हैं.

पुलिस मुख्यालय के आदेश के मुताबिक, राजधानी में कई थानों के एसएचओ बदल दिए गए. साथ ही कई इंस्पेक्टरों को एक जिले से दूसरे जिले या शाखा में भेजा गया है. सभी तबादले तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं. इस तबादले को कानून व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की कवायद माना जा रहा है.

पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, शाहदरा जिले में तैनात इंस्पेक्टर राज कुमार, जो पहले जगतपुरी थाना में इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन के पद पर थे, अब गांधी नगर थाना के एसएचओ बनाए गए हैं. वहीं, शाहदरा के ही इंस्पेक्टर प्रफुल्ल कुमार झा, जो गांधी नगर थाना में एसएचओ थे, उनका तबादला एफआरआरओ में कर दिया गया है.

रोहिणी जिले के प्रेम नगर थाने में तैनात इंस्पेक्टर राम निवास को डीएपी 8वीं बटालियन से हटाकर आईजीआई एयरपोर्ट का एसएचओ नियुक्त किया गया है. उत्तर-पूर्वी दिल्ली के करावल नगर थाने में इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन के तौर पर तैनात इंस्पेक्टर हरीश कुमार का तबादला द्वारका जिले में किया गया है.

पूर्वी दिल्ली में भी अहम बदलाव हुए हैं. लक्ष्मी नगर थाना के एसएचओ इंस्पेक्टर अजीत कुमार को नई जिम्मेदारी दी गई है. जबकि, इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा को लक्ष्मी नगर से हटाकर डीएपी प्रथम बटालियन की रिक्रूटमेंट सेल भेजा गया है.

दक्षिण-पूर्वी जिले में कालकाजी थाना के एसएचओ बदले गए हैं. इंस्पेक्टर अजय कुमार को पुलिस मुख्यालय से कालकाजी का एसएचओ बनाया गया है. जबकि, इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह यादव को कालकाजी से हटाकर डीई सेल में भेजा गया है. गोविंदपुरी थाना में भी नए एसएचओ की तैनाती की गई है.

नई दिल्ली जिले के चाणक्यपुरी थाना में भी बदलाव किया गया है. इंस्पेक्टर राजीव भारद्वाज और इंस्पेक्टर बलिहार सिंह की पोस्टिंग में परिवर्तन हुआ है. इसी तरह वसंत कुंज साउथ, मंगोलपुरी, रानी बाग, आईजीआई एयरपोर्ट और गांधी नगर जैसे संवेदनशील थानों में भी नए इंस्पेक्टरों की नियुक्ति की गई है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, नए इंस्पेक्टरों की तैनाती से अपराध नियंत्रण और प्रशासनिक कामकाज में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है.

