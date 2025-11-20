ETV Bharat / state

दिल्ली विधानसभा में ‘फांसी घर’ मामले में प्रिविलेज कमेटी के सामने दूसरी बार पेश नहीं हुए केजरीवाल-सिसोदिया

प्रिविलेज कमेटी के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह राजपूत ने कहा कि, इससे पहले भी इन्हें समिति द्वारा दो अवसर प्रदान किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी वह उपस्थित नहीं हुए. दोनों निर्धारित बैठकों में उनकी लगातार अनुपस्थिति को देखते हुए समिति ने अब विचाराधीन मामले में आगे की कार्रवाई तय करने का निर्णय लिया है.

बीजेपी विधायक प्रद्युम्न सिंह राजपूत की अध्यक्षता वाली प्रिविलेज कमेटी ने फांसी घर के नाम पर कराए गए रिनोवेशन में सरकारी धन के दुरुपयोग को लेकर उक्त सभी लोगों को पेश होने के लिए बुलाया गया था. लेकिन केजरीवाल समेत कोई भी आप नेता इस बैठक में पेश नहीं हुए. अब कमेटी आगे की कार्यवाही तय करेगी.

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में फांसीघर के मामले में सुनवाई के लिए गठित प्रिविलेज कमेटी की गुरुवार को हुई दूसरी बैठक में भी आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल, पूर्व उपाध्यक्ष राखी बिड़लान हाजिर नहीं हुए. बैठक अपराह्न तीन बजे शुरू हुई थी.

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सदन में 9 अगस्त 2025 को दिल्ली विधान सभा परिसर में उद्घाटित ‘फांसी घर’ की प्रामाणिकता से संबंधित विषय को उठाया था. इसके उपरांत मामले की विस्तृत जांच के लिए इसे प्रिविलेज कमेटी को निर्देशित किया गया था. अपनी चल रही जांच के क्रम में समिति की आज की बैठक विशेष रूप से ‘फांसी घर’ की प्रामाणिकता से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार-विमर्श हेतु निर्धारित की गई थी.

प्रिविलेज कमेटी की बैठक शुरू संबंधित परिस्थितियों की व्यापक एवं निष्पक्ष पड़ताल के लिए बुलाई गई थी. प्रिविलेज कमेटी में अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह राजपूत, सूर्य प्रकाश खत्री, अभय कुमार वर्मा, अजय कुमार महावर, सतीश उपाध्याय, नीरज बसोया, रवि कांत, राम सिंह नेताजी एवं सुरेन्द्र कुमार शामिल हैं. कमेटी ने पारदर्शिता, जवाबदेही के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया. समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि निष्पक्ष और व्यापक जांच पूर्ण करने के लिए सभी संबंधित व्यक्तियों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है.

बता दें कि इससे पहले कमेटी की बैठक 13 नवंबर को हुई थी, जिसमें केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, रामनिवास गोयल को और राखी बिड़लान को अलग-अलग समय पर पेश होने के लिए समन भेजा था. हालांकि, प्रिविलेज कमेटी के समन के खिलाफ इन लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था. लेकिन, दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी थी. उसके बाद ये सभी नेता न तो पहली बैठक और न गुरुवार को हुई दूसरी बैठक में उपस्थित हुए.

