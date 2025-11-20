ETV Bharat / state

दिल्ली विधानसभा में ‘फांसी घर’ मामले में प्रिविलेज कमेटी के सामने दूसरी बार पेश नहीं हुए केजरीवाल-सिसोदिया

विधानसभा में ‘फांसी घर’ मामले में प्रिविलेज कमेटी के सामने दूसरी बार पेश नहीं हुए केजरीवाल समेत अन्य आप नेता

दिल्ली विधानसभा फांसी घर विवाद मामला
दिल्ली विधानसभा फांसी घर विवाद मामला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 20, 2025 at 6:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में फांसीघर के मामले में सुनवाई के लिए गठित प्रिविलेज कमेटी की गुरुवार को हुई दूसरी बैठक में भी आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल, पूर्व उपाध्यक्ष राखी बिड़लान हाजिर नहीं हुए. बैठक अपराह्न तीन बजे शुरू हुई थी.

बीजेपी विधायक प्रद्युम्न सिंह राजपूत की अध्यक्षता वाली प्रिविलेज कमेटी ने फांसी घर के नाम पर कराए गए रिनोवेशन में सरकारी धन के दुरुपयोग को लेकर उक्त सभी लोगों को पेश होने के लिए बुलाया गया था. लेकिन केजरीवाल समेत कोई भी आप नेता इस बैठक में पेश नहीं हुए. अब कमेटी आगे की कार्यवाही तय करेगी.

प्रिविलेज कमेटी के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह राजपूत ने कहा कि, इससे पहले भी इन्हें समिति द्वारा दो अवसर प्रदान किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी वह उपस्थित नहीं हुए. दोनों निर्धारित बैठकों में उनकी लगातार अनुपस्थिति को देखते हुए समिति ने अब विचाराधीन मामले में आगे की कार्रवाई तय करने का निर्णय लिया है.

विधानसभा में ‘फांसी घर’ मामले में प्रिविलेज कमेटी के सामने दूसरी बार पेश नहीं हुए केजरीवाल
विधानसभा में ‘फांसी घर’ मामले में प्रिविलेज कमेटी के सामने दूसरी बार पेश नहीं हुए केजरीवाल (ETV Bharat)

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सदन में 9 अगस्त 2025 को दिल्ली विधान सभा परिसर में उद्घाटित ‘फांसी घर’ की प्रामाणिकता से संबंधित विषय को उठाया था. इसके उपरांत मामले की विस्तृत जांच के लिए इसे प्रिविलेज कमेटी को निर्देशित किया गया था. अपनी चल रही जांच के क्रम में समिति की आज की बैठक विशेष रूप से ‘फांसी घर’ की प्रामाणिकता से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार-विमर्श हेतु निर्धारित की गई थी.

प्रिविलेज कमेटी की बैठक शुरू संबंधित परिस्थितियों की व्यापक एवं निष्पक्ष पड़ताल के लिए बुलाई गई थी. प्रिविलेज कमेटी में अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह राजपूत, सूर्य प्रकाश खत्री, अभय कुमार वर्मा, अजय कुमार महावर, सतीश उपाध्याय, नीरज बसोया, रवि कांत, राम सिंह नेताजी एवं सुरेन्द्र कुमार शामिल हैं. कमेटी ने पारदर्शिता, जवाबदेही के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया. समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि निष्पक्ष और व्यापक जांच पूर्ण करने के लिए सभी संबंधित व्यक्तियों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है.

विधानसभा में ‘फांसी घर’ मामले में प्रिविलेज कमेटी के सामने दूसरी बार पेश नहीं हुए केजरीवाल
विधानसभा में ‘फांसी घर’ मामले में प्रिविलेज कमेटी के सामने दूसरी बार पेश नहीं हुए केजरीवाल (ETV Bharat)

बता दें कि इससे पहले कमेटी की बैठक 13 नवंबर को हुई थी, जिसमें केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, रामनिवास गोयल को और राखी बिड़लान को अलग-अलग समय पर पेश होने के लिए समन भेजा था. हालांकि, प्रिविलेज कमेटी के समन के खिलाफ इन लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था. लेकिन, दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी थी. उसके बाद ये सभी नेता न तो पहली बैठक और न गुरुवार को हुई दूसरी बैठक में उपस्थित हुए.

ये भी पढ़ें:

  1. फांसी घर विवाद मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की याचिका सुनवाई योग्य नहीं- दिल्ली हाईकोर्ट
  2. दिल्ली विधानसभा का 'फांसी घर' अब बना 'टिफिन घर, विधानसभा अध्यक्ष ने AAP पर लगाया ये गंभीर आरोप
  3. Explainer: फांसी घर या टिफिन रूम? दिल्ली विधानसभा के तहखाने में दबा इतिहास, AAP-BJP में छिड़ा विवाद

TAGGED:

DELHI ASSEMBLY PHANSI GHAR
दिल्ली विधानसभा फांसी घर
DELHI ASSEMBLY ROW
फांसी घर विवाद मामला
PHANSI GHAR ROW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

India US Defence Deal: भारत को मिलेंगे 93 मिलियन डॉलर के घातक हथियार, मिसाइल और तोपें मिलेंगी

Explainer: दिल्ली के यमुना नदी में विकसित हो रही क्रूज पर्यटन सेवा, जानिए सरकार का पूरा प्लान

IITF में दिखी 'नए भारत' की रक्षा शक्ति, यहां हथियारों से लेकर हाई-टेक ड्रोन तक की प्रदर्शनी

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.