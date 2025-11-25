ETV Bharat / state

दिल्ली में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम का आदेश लागू, लेकिन कैसे होगा क्रियान्वयन अभी साफ नहीं; जानिए लोगों ने क्या कहा ?

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण लेकर CAQM ने सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम देने की अपील की थी.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली के सरकारी और निजी कार्यालयों के 50 प्रतिशत कर्मचारियों को अब वर्क फ्रॉम होम करना होगा. दिल्ली सरकार ने इसके लिए सोमवार को नया आदेश जारी किया गया था. यह घोषणा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा निर्धारित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान स्तर 3 के तहत की गई है. दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में कहा था कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए GRAP के तहत सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करने का आदेश दिया है. शेष 50 फीसदी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे.

दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि सर्दियों में PM2.5 और PM10 जैसे प्रदूषकों का स्तर लगातार खतरनाक स्तर से ऊपर बना रहता है. ऐसे में सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करने से प्रदूषण में राहत मिल सकती है. हालांकि आज 25 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जयंती पर दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, लेकिन 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था को लागू करने का विस्तृत प्लान अभी तक सामने नहीं आया है.

दिल्ली में वर्क फ्रॉम होम पर क्या बोले लोग (ETV Bharat)

लाखों कर्मचारी, लाखों वाहन-कितना असर पड़ेगा?

दिल्ली में लाखों की संख्या में सरकारी व निजी कार्यालय हैं, जहां करोड़ों लोग रोजाना काम करने आते-जाते हैं. इसके साथ ही इन कर्मचारियों के लाखों वाहनों के चलते सड़कों पर भारी ट्रैफिक व प्रदूषण बढ़ जाता है. पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ. अनिल कुमार गुप्ता का मानना है कि यदि आदेश का ईमानदारी से पालन हुआ तो वाहनों की संख्या कम होने से हवा में प्रदूषण के स्तर में जरूर कमी आ सकती है. हालांकि कई लोग इस फैसले को पर्याप्त कदम नहीं मानते हैं. ETV Bharat ने इसको लेकर दिल्ली में नौकरी करने वालों से बात की. तो राय दो हिस्सों में बंटी नजर आई.

वर्क फ्रॉम होम से कम नहीं होगा प्रदूषण

दिल्ली निवासी राजीव कुमार ने कहा कि सरकारी व गैर-सरकारी दफ्तरों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम का फैसला अच्छा है. इससे सड़क पर वाहन कम उतरेंगे और प्रदूषण पर थोड़ा असर जरूर पड़ेगा. सरकार का यह कदम सही दिशा में है. वहीं, उत्तम नगर के रहने वाले अमृतपाल ने कहा कि इस आदेश से प्रदूषण कम नहीं होगा. जब तक लोग खुद जागरूक नहीं होंगे, कुछ नहीं बदलने वाला है. लोग फिर भी वाहन निकालकर घूमने निकल जाते हैं. ट्रक व अन्य बड़े वाहन वैसे ही चलेंगे. हर साल यही स्थिति रहती है. पहले कहा गया था कि मेट्रो बनने से सड़क पर भीड़ कम होगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा भीड़ और बढ़ गई.

वर्क फ्रॉम होम से होगा स्वास्थ्य लाभ

जनकपुरी के रहने वाले शुभम केसरी ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम स्थायी समाधान नहीं है. प्रदूषण कम करने के लिए असली कारणों पर काम करना होगा. सिर्फ 50 प्रतिशत स्टाफ को घर से काम देने से प्रदूषण के स्तर में बहुत ज्यादा गिरावट आने की संभावना मुझे नहीं लगती. जबकि पालम के रहने वाले रोहित आर्य का कहना है कि प्रदूषण शायद ज्यादा कम न हो, लेकिन घर से काम करने वाले लोग कम से कम जहरीली हवा से बच सकेंगे. इससे स्वास्थ्य लाभ जरूर है. लोगों को खुद आगे बढ़कर जागरूकता दिखानी होगी. मेट्रो व पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए.

कैसे होगा नियम का पालन

दिल्ली सरकार ने नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन पालन कैसे और किस रूप में सुनिश्चित होगा. इस पर अभी स्पष्ट स्थिति नहीं है. अब देखना ये होगा कि क्या कंपनियां इसे मानेंगी? छोटे निजी कार्यालय कैसे लागू करेंगे? क्या आदेश का उल्लंघन पर कोई कार्रवाई होगी? इन सवालों का जवाब आने वाला समय ही देगा. फिलहाल दिल्ली की हवा लगातार गंभीर स्थिति में है और 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था को शहर के लिए एक अस्थायी राहत के रूप में देखा जा रहा है.

