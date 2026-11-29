बीजेपी का मिशन 65! दिल्ली से भेजा गया दिग्गज, नैनीताल में संभाला मोर्चा
Patparganj MLA Ravindra Negi: बीजेपी ने दिल्ली पड़पटगंज के विधायक रविंद्र सिंह नेगी को नैनीताल जिले की जिम्मेदारी सौंपी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 29, 2026 at 1:38 PM IST
रामनगर: उत्तराखंड में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अभी से अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं.पार्टी ने दिल्ली पटपड़गंज के विधायक रविंद्र सिंह नेगी उर्फ रवि नेगी को नैनीताल जिले की जिम्मेदारी सौंपी है. इसी क्रम में रविंद्र सिंह नेगी रामनगर पहुंचे जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन की मजबूती और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की.
भाजपा ने 2027 में एक बार फिर सत्ता में वापसी के लिए 65 पार का लक्ष्य रखा है. रवि नेगी लगातार विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दावा किया कि उत्तराखंड में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी.
रामनगर पहुंचे दिल्ली के विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने कहा नैनीताल जिले की जिम्मेदारी मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है. उनके पूर्वज भी इसी क्षेत्र से जुड़े रहे हैं. उन्होंने कहा भाजपा के कार्यकर्ता बेहद मेहनती हैं. पार्टी संगठन पूरी मजबूती के साथ चुनाव की तैयारियों में जुटा है.रविंद्र सिंह नेगी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा में संगठनात्मक चुनाव और कार्यसमिति की बैठकें पूरी हो चुकी हैं, जबकि कांग्रेस अभी अपने संगठन को लेकर ही संघर्ष कर रही है. उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों के दम पर भाजपा 2027 में तीसरी बार सरकार बनाएगी.
दिल्ली और उत्तराखंड की राजनीति की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उत्तराखंड में कांग्रेस भाजपा की मुख्य प्रतिद्वंद्वी है. उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर सेना के सम्मान से जुड़े मुद्दों को लेकर भी निशाना साधा. युवाओं को लेकर उन्होंने कहा आज का युवा भाजपा की विचारधारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के साथ खड़ा है.
अंकिता भंडारी प्रकरण सहित अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस के चुनावी हमलों पर पलटवार करते हुए रविंद्र सिंह नेगी ने कहा कि विपक्ष जनता का ध्यान विकास के मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने कांग्रेस पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप भी लगाया. रविंद्र सिंह नेगी ने कहा नैनीताल जिले की सभी विधानसभा सीटों पर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है. कार्यकर्ता सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं. उन्होंने कहा भाजपा का लक्ष्य उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव में 60 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाना है.
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