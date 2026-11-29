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बीजेपी का मिशन 65! दिल्ली से भेजा गया दिग्गज, नैनीताल में संभाला मोर्चा

पटपड़गंज विधायक रविंद्र नेगी ( ETV Bharat )

भाजपा ने 2027 में एक बार फिर सत्ता में वापसी के लिए 65 पार का लक्ष्य रखा है. रवि नेगी लगातार विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दावा किया कि उत्तराखंड में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी.