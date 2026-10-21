दिल्ली-पटना रेलखंड पर चलेगी त्योहार स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस
आ रही है 20 डिब्बों वाली वंदे भारत स्पेशल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 6:13 PM IST
प्रयागराज: आगामी त्योहारी सीजन में घर जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने पटना और नई दिल्ली रेलखंड पर वंदे भारत आरक्षित त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी (CPRO) डॉ. शिवम शर्मा के अनुसार, त्योहारी भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों के सफर को सुगम और आरामदायक बनाने के उद्देश्य से यह विशेष सेवा शुरू की जा रही है. यह ट्रेन दोनों दिशाओं से कुल 16-16 फेरों के लिए 20 कोचों की रैक के साथ संचालित होगी.
समय-सारणी क्या है: गाड़ी संख्या 02253 पटना से प्रत्येक शनिवार, सोमवार और बुधवार को 24 अक्टूबर से 28 नवंबर 2026 तक चलेगी. समय-सारणी के अनुसार, यह ट्रेन पटना से सुबह 10:00 बजे रवाना होगी. इसके बाद आरा (10:38/10:40), बक्सर (11:25/11:27), पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (13:10/13:20), प्रयागराज जंक्शन (15:35/15:40), कानपुर सेंट्रल (17:50/17:55) और अलीगढ़ जंक्शन (20:53/20:55) पर ठहराव लेते हुए रात 23:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.
20 अत्याधुनिक कोचों से सुसज्जित इस सेमी-हाई स्पीड ट्रेन के चलने से उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले प्रवासियों को कन्फर्म सीट के साथ तीव्र और आरामदायक यात्रा का विकल्प मिलेगा, जिससे नियमित ट्रेनों पर दबाव काफी हद तक कम होगा.- डॉ. शिवम शर्मा, CPRO
वापसी दिशा में, गाड़ी संख्या 02254 नई दिल्ली से प्रत्येक रविवार, मंगलवार और गुरुवार को 22 अक्टूबर से 26 नवंबर 2026 तक संचालित की जाएगी. यह विशेष ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 08:35 बजे प्रस्थान करेगी. रास्ते में अलीगढ़ जंक्शन (10:21/10:23), कानपुर सेंट्रल (13:30/13:35), प्रयागराज जंक्शन (15:45/15:50), पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (18:00/18:10), बक्सर (19:26/19:28) और आरा (20:10/20:12) पर रुकते हुए रात 21:30 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी.
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