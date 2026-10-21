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दिल्ली-पटना रेलखंड पर चलेगी त्योहार स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस

आ रही है 20 डिब्बों वाली वंदे भारत स्पेशल ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: आगामी त्योहारी सीजन में घर जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने पटना और नई दिल्ली रेलखंड पर वंदे भारत आरक्षित त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी (CPRO) डॉ. शिवम शर्मा के अनुसार, त्योहारी भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों के सफर को सुगम और आरामदायक बनाने के उद्देश्य से यह विशेष सेवा शुरू की जा रही है. यह ट्रेन दोनों दिशाओं से कुल 16-16 फेरों के लिए 20 कोचों की रैक के साथ संचालित होगी.

दिल्ली-पटना रेलखंड पर चलेगी त्योहार स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस (Photo Credit: ETV Bharat) समय-सारणी क्या है: गाड़ी संख्या 02253 पटना से प्रत्येक शनिवार, सोमवार और बुधवार को 24 अक्टूबर से 28 नवंबर 2026 तक चलेगी. समय-सारणी के अनुसार, यह ट्रेन पटना से सुबह 10:00 बजे रवाना होगी. इसके बाद आरा (10:38/10:40), बक्सर (11:25/11:27), पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (13:10/13:20), प्रयागराज जंक्शन (15:35/15:40), कानपुर सेंट्रल (17:50/17:55) और अलीगढ़ जंक्शन (20:53/20:55) पर ठहराव लेते हुए रात 23:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.