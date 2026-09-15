ETV Bharat / state

ललन सिंह समेत 176 यात्रियों की फ्लाइट हवा में काटने लगी चक्कर, पटना के बदले वाराणसी में हुई लैंडिंग

दिल्ली पटना इंडिगो विमान ( ETV Bharat )