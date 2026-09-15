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ललन सिंह समेत 176 यात्रियों की फ्लाइट हवा में काटने लगी चक्कर, पटना के बदले वाराणसी में हुई लैंडिंग

केंद्रीय मंत्री ललन सिंह समेत 176 यात्रियों को लेकर आ रहा दिल्ली-पटना इंडिगो विमान वाराणसी डायवर्ट किया गया. सवार सभी यात्री सुरक्षित. रिपोर्ट-कुंदन कुमार

Delhi Patna flight
दिल्ली पटना इंडिगो विमान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 15, 2026 at 9:48 AM IST

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पटना: केंद्रीय मंत्री ललन सिंह समेत 176 यात्रियों से भरा इंडिगो का विमान संख्या 6E 2453 कल शाम पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान पक्षियों की झुंड देखकर डायवर्ट कर वाराणसी भेज दिया गया. दिल्ली से पटना आ रहा यह विमान सुरक्षित रूप से वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरा.

पायलट ने रनवे पर पक्षियों की झुंड देखी

जब पायलट ने पटना एयरपोर्ट के रनवे पर विमान उतारने का प्रयास किया तो अचानक पक्षियों का बड़ा झुंड दिखाई दिया. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पायलट ने विमान को तुरंत डायवर्ट करने का निर्णय लिया और शाम 6.20 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग करवाई.

विमान में मौजूद थे केंद्रीय मंत्री

इस उड़ान में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी सवार थे. दिल्ली से पटना जा रहे कुल 176 यात्रियों को वाराणसी में उतारा गया. पायलट की सूझबूझ से संभावित बड़ी दुर्घटना टल गई.

यात्रियों को दूसरे विमान से रवाना किया

इसी विमान से दिल्ली जाने वाले 167 यात्री पटना एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे थे. इंडिगो प्रशासन ने तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था कर उन्हें दूसरे विमान में शिफ्ट कर दिल्ली रवाना कर दिया.

पिछले महीने भी हुई थी पक्षी टक्कर की घटना

24 अगस्त को भी पटना एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के एक विमान को पक्षी से टक्कर लगी थी, जो बड़े हादसे में तब्दील होते-होते टल गई थी. इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नगर निगम, जिला प्रशासन तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के साथ बैठक की थी.

कचरा और मांस-मछली की दुकानें मुख्य कारण

बैठक में बताया गया था कि एयरपोर्ट के आसपास कचरे के ढेर, जल जमाव तथा मांस और मछली की दुकानें पक्षियों को आकर्षित करती हैं. गर्दनीबाग क्षेत्र में महज 800 मीटर दूर कचरा इकट्ठा किया जाता है और फुलवारी स्टेशन के पास भी ऐसी दुकानें हैं, जिससे पक्षियों की आवाजाही बढ़ती है. एयरपोर्ट अथॉरिटी कई बार राज्य सरकार से इन समस्याओं का समाधान करने का आग्रह कर चुकी है, लेकिन जिला प्रशासन, नगर निगम या पर्यावरण विभाग की ओर से कोई प्रभावी उपाय नहीं किया गया.

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