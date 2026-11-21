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पासपोर्ट धोखाधड़ी के मामले में सुशील अंसल की पुनरीक्षण याचिका खारिज, जानें पूरा मामला

पासपोर्ट धोखाधड़ी के मामले में सुशील अंसल की पुनरीक्षण याचिका खारिज. ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने पासपोर्ट धोखाधड़ी के मामले में सुशील अंसल की पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है. अंसल ने मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा अपने खिलाफ आपराधिक आरोप तय किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी. अंसल पर पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), धारा 177 (गलत जानकारी देना) और धारा 181 (शपथ पर झूठा बयान देना) के तहत आरोप तय किए गए हैं.

जांच में सामने आया था कि सुशील अंसल ने 2013 और 2018 में पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय जमा किए गए शपथ पत्रों में 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड में अपनी सजा और अन्य लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी कथित तौर पर छिपाई थी. कोर्ट ने अंसल के इन दलीलों को मंजूर नहीं किया कि जानकारी का छूट जाना महज एक अनजाने में हुई गलती थी या पासपोर्ट अधिकारियों द्वारा पहले ही प्रशासनिक जुर्माना लगाए जाने के कारण उन पर दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता.