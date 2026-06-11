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दिल्ली: आईजीआई एयरपोर्ट पर बैंकॉक से आए यात्री के पास से 2.43 करोड़ रुपये का गांजा बरामद

आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक भारतीय यात्री के कब्जे से करीब 2.43 करोड़ कीमत की हाइड्रोपोनिक गांजा (मारिजुआना) बरामद की है.

IGI airport Custom Check
आईजीआई एयरपोर्ट पर नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 11, 2026 at 5:42 PM IST

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नई दिल्ली: आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक भारतीय यात्री के कब्जे से करीब 2.43 करोड़ कीमत की हाइड्रोपोनिक गांजा (मारिजुआना) बरामद की है. बरामद मादक पदार्थ का कुल वजन 6.94 किलोग्राम बताया गया है. कस्टम अधिकारियों के अनुसार, बैंकॉक से दिल्ली पहुंचे एक भारतीय यात्री को प्रोफाइलिंग के आधार पर टर्मिनल-3 पर रोका गया. यात्री 9 जून को फ्लाइट संख्या 6E-1054 से बैंकॉक से दिल्ली पहुंचा था. संदेह होने पर उसके सामान की गहन तलाशी ली गई.

जांच के दौरान यात्री के काले रंग के ट्रॉली बैग से आठ पॉलीथीन पैकेट बरामद हुए. इन पैकेटों में हरे रंग का संदिग्ध मादक पदार्थ भरा हुआ था. परीक्षण के दौरान यह पदार्थ प्रथम दृष्टया गांजा/मारिजुआना पाया गया.कस्टम विभाग के मुताबिक बरामद मादक पदार्थ का वजन 6,939.5 ग्राम है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत करीब 2.43 करोड़ रुपये आंकी गई है. अधिकारियों का कहना है कि इतनी बड़ी कीमत का हाइड्रोपोनिक गांजा भारत में तस्करी कर लाया जा रहा था, जिसे समय रहते जब्त कर लिया गया.कस्टम अधिकारियों ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

आरोपी यात्री से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि मादक पदार्थ की खेप कहां पहुंचाई जानी थी और इसके पीछे कौन-सा तस्करी नेटवर्क सक्रिय है. आईजीआई एयरपोर्ट पर हाल के दिनों में मादक पदार्थों की तस्करी के कई मामले सामने आए हैं. कस्टम विभाग का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों की प्रोफाइलिंग और निगरानी लगातार बढ़ाई जा रही है, ताकि करोड़ों रुपये के नशीले पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी रोक लगाई जा सके.

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TAGGED:

NARCOTICS ACTION
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DELHI NEWS
हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद
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