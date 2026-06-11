दिल्ली: आईजीआई एयरपोर्ट पर बैंकॉक से आए यात्री के पास से 2.43 करोड़ रुपये का गांजा बरामद
आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक भारतीय यात्री के कब्जे से करीब 2.43 करोड़ कीमत की हाइड्रोपोनिक गांजा (मारिजुआना) बरामद की है.
Published : June 11, 2026 at 5:42 PM IST
नई दिल्ली: आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक भारतीय यात्री के कब्जे से करीब 2.43 करोड़ कीमत की हाइड्रोपोनिक गांजा (मारिजुआना) बरामद की है. बरामद मादक पदार्थ का कुल वजन 6.94 किलोग्राम बताया गया है. कस्टम अधिकारियों के अनुसार, बैंकॉक से दिल्ली पहुंचे एक भारतीय यात्री को प्रोफाइलिंग के आधार पर टर्मिनल-3 पर रोका गया. यात्री 9 जून को फ्लाइट संख्या 6E-1054 से बैंकॉक से दिल्ली पहुंचा था. संदेह होने पर उसके सामान की गहन तलाशी ली गई.
जांच के दौरान यात्री के काले रंग के ट्रॉली बैग से आठ पॉलीथीन पैकेट बरामद हुए. इन पैकेटों में हरे रंग का संदिग्ध मादक पदार्थ भरा हुआ था. परीक्षण के दौरान यह पदार्थ प्रथम दृष्टया गांजा/मारिजुआना पाया गया.कस्टम विभाग के मुताबिक बरामद मादक पदार्थ का वजन 6,939.5 ग्राम है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत करीब 2.43 करोड़ रुपये आंकी गई है. अधिकारियों का कहना है कि इतनी बड़ी कीमत का हाइड्रोपोनिक गांजा भारत में तस्करी कर लाया जा रहा था, जिसे समय रहते जब्त कर लिया गया.कस्टम अधिकारियों ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है.
Customs, IGI Airport Date: 09.06.2026— Delhi Customs (Airport & General) (@AirportGenCus) June 11, 2026
Operation: AIU, IGI Airport, New Delhi
Seizure: 6939.5 grams Hydroponic weed/Ganja
The customs officers of IGI airport, New Delhi, have booked a case of smuggling green color NDPS substance. On the basis of profiling, one Indian passenger… pic.twitter.com/X1Hx1FkwI3
आरोपी यात्री से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि मादक पदार्थ की खेप कहां पहुंचाई जानी थी और इसके पीछे कौन-सा तस्करी नेटवर्क सक्रिय है. आईजीआई एयरपोर्ट पर हाल के दिनों में मादक पदार्थों की तस्करी के कई मामले सामने आए हैं. कस्टम विभाग का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों की प्रोफाइलिंग और निगरानी लगातार बढ़ाई जा रही है, ताकि करोड़ों रुपये के नशीले पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी रोक लगाई जा सके.
ये भी पढ़ें-