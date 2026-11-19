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दिल्ली के पार्कों में भी प्रदूषण की मार, सुबह टहलने वालों की संख्या घटी; बुजुर्ग बोले- कई साथी घरों में कैद

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सर्दी बढ़ने के साथ ही वायु प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है. प्रदूषण का असर अब लोगों की सेहत के साथ उनकी दिनचर्या पर भी पड़ने लगा है. हालात ऐसे हैं कि सुबह ताजी हवा लेने के लिए पार्कों में पहुंचने वाले लोगों की संख्या में भी गिरावट देखने को मिल रही है. दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के पार्क में सुबह के समय स्मॉग की मोटी चादर दिखाई दी. पार्क के अंदर दृश्यता कम थी और हवा में प्रदूषण का असर साफ नजर आ रहा था. पार्क में गिने चुने लोग ही टहलते दिखे. इनमें से ज्यादातर लोगों ने मास्क या मफलर से अपना मुंह ढक रखा था.

पार्क में टहलने पहुंचे सतपाल खोवाल ने बताया कि प्रदूषण काफी बढ़ गया है. इसके चलते उनके कई साथी अब सुबह पार्क में टहलने नहीं आते हैं. 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को पहले से ही सांस और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहती हैं. ऐसे में प्रदूषित हवा में बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो गया है. लोगों को गले में खराश, सीने में जलन और आंखों में परेशानी हो रही है. उन्होंने कहा कि अब वह भी सुबह टहलने से परहेज करने लगे हैं और जब पार्क आते हैं तो मुंह ढककर आते हैं. सरकार को प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने चाहिए.

तुगलकाबाद के डीडीए पार्क में सुबह टहलने आने वालों से बातचीत (ETV Bharat)

वहीं, बलराज ने बताया कि सुबह के समय पार्क के अंदर भी स्मॉग छाया हुआ है. यह सामान्य धुंध नहीं, बल्कि प्रदूषण का असर है. इसकी वजह से गले में परेशानी, सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन हो रही है. उन्होंने कहा कि प्रदूषण के कारण उनके कई साथियों ने पार्क में टहलना बंद कर दिया है.

प्रदूषण के कारण सुबह सूना पड़ा पार्क (ETV Bharat)

मास्क और मफलर के सहारे टहल रहे लोग

पार्क में पहुंचे विवेक ने बताया कि प्रदूषण से बचने के लिए उन्होंने अपना पूरा मुंह मफलर से ढक रखा है. उनके मुताबिक, सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या भी प्रदूषण का एक बड़ा कारण है. सर्दियों में हालात और खराब हो जाते हैं. उन्होंने सरकार से प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान निकालने की मांग की. वहीं, ईश्वर चंद्र ने कहा कि बुजुर्गों के लिए सुबह पार्क में टहलना जरूरी है, लेकिन अब यहां भी स्वच्छ हवा नहीं मिल रही है. सांस लेने में परेशानी के बावजूद वह मास्क लगाकर टहलने पहुंचते हैं. उन्होंने कहा कि शुद्ध हवा की उम्मीद में पार्क आते हैं, लेकिन यहां भी प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है.