दिल्ली के पार्कों में भी प्रदूषण की मार, सुबह टहलने वालों की संख्या घटी; बुजुर्ग बोले- कई साथी घरों में कैद
दिल्ली में प्रदूषण का असर लोगों की सेहत व उनकी दिनचर्या पर भी पड़ने लगा है. पार्कों में लोगों की संख्या में भी गिरावट है.
Published : November 19, 2026 at 10:55 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सर्दी बढ़ने के साथ ही वायु प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है. प्रदूषण का असर अब लोगों की सेहत के साथ उनकी दिनचर्या पर भी पड़ने लगा है. हालात ऐसे हैं कि सुबह ताजी हवा लेने के लिए पार्कों में पहुंचने वाले लोगों की संख्या में भी गिरावट देखने को मिल रही है. दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के पार्क में सुबह के समय स्मॉग की मोटी चादर दिखाई दी. पार्क के अंदर दृश्यता कम थी और हवा में प्रदूषण का असर साफ नजर आ रहा था. पार्क में गिने चुने लोग ही टहलते दिखे. इनमें से ज्यादातर लोगों ने मास्क या मफलर से अपना मुंह ढक रखा था.
प्रदूषण के डर से घरों में रहने को मजबूर बुजुर्ग
पार्क में टहलने पहुंचे सतपाल खोवाल ने बताया कि प्रदूषण काफी बढ़ गया है. इसके चलते उनके कई साथी अब सुबह पार्क में टहलने नहीं आते हैं. 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को पहले से ही सांस और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहती हैं. ऐसे में प्रदूषित हवा में बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो गया है. लोगों को गले में खराश, सीने में जलन और आंखों में परेशानी हो रही है. उन्होंने कहा कि अब वह भी सुबह टहलने से परहेज करने लगे हैं और जब पार्क आते हैं तो मुंह ढककर आते हैं. सरकार को प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने चाहिए.
वहीं, बलराज ने बताया कि सुबह के समय पार्क के अंदर भी स्मॉग छाया हुआ है. यह सामान्य धुंध नहीं, बल्कि प्रदूषण का असर है. इसकी वजह से गले में परेशानी, सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन हो रही है. उन्होंने कहा कि प्रदूषण के कारण उनके कई साथियों ने पार्क में टहलना बंद कर दिया है.
मास्क और मफलर के सहारे टहल रहे लोग
पार्क में पहुंचे विवेक ने बताया कि प्रदूषण से बचने के लिए उन्होंने अपना पूरा मुंह मफलर से ढक रखा है. उनके मुताबिक, सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या भी प्रदूषण का एक बड़ा कारण है. सर्दियों में हालात और खराब हो जाते हैं. उन्होंने सरकार से प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान निकालने की मांग की. वहीं, ईश्वर चंद्र ने कहा कि बुजुर्गों के लिए सुबह पार्क में टहलना जरूरी है, लेकिन अब यहां भी स्वच्छ हवा नहीं मिल रही है. सांस लेने में परेशानी के बावजूद वह मास्क लगाकर टहलने पहुंचते हैं. उन्होंने कहा कि शुद्ध हवा की उम्मीद में पार्क आते हैं, लेकिन यहां भी प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है.
GRAP 3 की पाबंदियां हटीं, GRAP 1 और GRAP 2 लागू
गौरतलब है कि दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP 3 के प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा दिए हैं. हालांकि, GRAP 1 और GRAP 2 के तहत लागू पाबंदियां जारी हैं. दिल्ली में कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 से नीचे दर्ज होने के बावजूद प्रदूषण का स्तर लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है. पार्कों में सुबह टहलने वालों की घटती संख्या इस बात का संकेत है कि प्रदूषण अब लोगों की सामान्य जीवनशैली को भी प्रभावित कर रहा है.
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