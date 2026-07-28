दिल्ली के गीता कॉलोनी में तीन मंजिला इमारत झुकी, लोगों में खौफ; प्रशासन ने शुरू की जांच
दिल्ली के गीता कॉलोनी के 2A ब्लॉक में मंगलवार को एक तीन मंजिला इमारत अचानक झुक जाने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
Published : July 28, 2026 at 12:18 PM IST
नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी के 2A ब्लॉक में मंगलवार को एक तीन मंजिला इमारत अचानक झुक जाने से इलाके में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम और एमसीडी के अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा इमारत का निरीक्षण किया. एहतियात के तौर पर आसपास के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई और क्षेत्र की निगरानी बढ़ा दी गई. फिलहाल इस घटना में किसी के घायल होने या किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है.
40 गज में बनी तीन मंजिला इमारत
जानकारी के अनुसार, करीब 40 गज में बनी इस तीन मंजिला इमारत के चार अलग-अलग हिस्सेदार हैं. इमारत के भूतल पर ऑटो रिक्शा की पार्किंग बनी हुई है, जबकि दूसरी मंजिल पर एक महिला अपने बेटे के साथ रहती हैं. पहली और तीसरी मंजिल फिलहाल खाली हैं. अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर इमारत की स्थिति का विस्तृत निरीक्षण किया और रहने वालों को आवश्यक सावधानी बरतने के निर्देश दिए.
#WATCH | Delhi | A three-story building in Geeta Colony 2A Block has tilted. Disaster management teams and the Police are at the scene. (27.07) pic.twitter.com/An30Flw1p6— ANI (@ANI) July 27, 2026
स्थानीय लोगों का कहना है कि इमारत पिछले कुछ समय से लगातार एक ओर झुक रही थी. उनका आरोप है कि भवन के अलग-अलग मालिक होने के कारण समय रहते इसकी मरम्मत या संरचनात्मक मजबूती का काम नहीं कराया गया. कई बार इस संबंध में शिकायतें भी की गईं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका. स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई की जाती तो स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती.
#WATCH | Delhi | A resident of the area says, " the building has tilted significantly in recent times. we had lodged complaints about this earlier as well... there are quite a few schools nearby. children pass by here in the mornings... we use this route to commute. there’s no… pic.twitter.com/ndSN0nUn2t— ANI (@ANI) July 27, 2026
कानूनी एवं तकनीकी कार्रवाई
घटना के बाद एमसीडी के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और इमारत की स्थिति का आकलन किया. निगम की ओर से भवन मालिकों को पहले भी चेतावनी दी जा चुकी थी. पिछले दो दिनों से संबंधित विभाग के अधिकारी लगातार मौके का निरीक्षण कर रहे हैं और अब आगे की कानूनी एवं तकनीकी कार्रवाई की जा रही है. इमारत की संरचनात्मक मजबूती की जांच के लिए विशेषज्ञों की राय भी ली जा रही है.
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जांच पूरी होने तक इमारत के आसपास अनावश्यक भीड़ न लगाएं और सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करें. अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. यदि इमारत को खतरनाक घोषित किया जाता है तो निवासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.
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