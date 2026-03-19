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पालम अग्निकांड: संकरी गली, सिर पर तारों का जाल, हर तरफ लापरवाही और बदइंतजामी...9 मौतों के कितने जिम्मेदार?

आज साध नगर की गलियों में सन्नाटा पसरा है. हर घर में मातम है, हर आंख नम है, जो घर कभी बच्चों की किलकारियों और हंसी से गूंजता था, आज वहां सिर्फ राख, खामोशी और टूटे हुए रिश्तों की कहानी बची है. जिस चार मंजिला इमारत में आग लगी थी, वहां बाजार की साद नगर मार्किट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राजेंद्र कश्यप की सालों पुरानी दुकान थी.

हादसा दोपहरा या शाम को होता तो घुस ही नहीं पाती फायर ब्रिगेड स्थानीय लोगों का कहना है कि फायर ब्रिगेड में आई तकनीकि फेलियर ने एक बड़ा सवाल तो खड़ा किया ही है, वहीं मार्केट में आए कुछ लोगों का कहना है कि अगर यह हादसा दोपहर या शाम को हुआ होता तो काफी घंटों की मशक्कत के बाद ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी बाजार में अंदर आ पाती. क्योंकि पालम का यह बाजार काफी पुराना है. यहां हर रोज़ 40 हजार ग्राहक खरीदारी करने आता है, बाजार में अंधाधुंध अतिक्रमण है. स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां से दो पहिया वाहन भी नहीं गुजर पाते. वहीं हादसा स्थल तक आने से पहले मेन रोड पर भी वाहनों का भीषण जाम लगा रहता है. ऐसे में अगर कोई घटना हो जाए तो सुरक्षा बचाव करना काफी मुश्किल है.

नई दिल्ली: पालम अग्निकांड में एक ही परिवार के 9 लोगों की दर्दनाक मौत से हर कोई स्तब्ध है. इस अग्निकांड ने कई लापरवाहियों और कमियों की पोल खोल कर रख दी है. स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि इस हादसे में फायर ब्रिगेड की नाकामी के साथ-साथ कई और भी वजहें हैं जिनकी वजह से परिवार को बचाया नहीं जा सका.

मौजूदा की स्थिति को देखते हुए मार्किट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट विनोद सरोहिया बताते हैं कि कल की घटना से सभी हैरान और परेशान है. बाजार के सभी लोगों और दुकानदारों की संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है. लेकिन अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं लगाया जा सक है. लोग अनुमान लगा रहे हूं कि शार्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी. फिलहाल दिल्ली पुलिस और फोरेंसिक वाले जांच कर रहे हैं. पालम के पूरे बाजार मे इससे पहले ऐसा दर्दनाक हादसा कभी नहीं हुआ. वहीं कल की घटना में गनीमत यह रही कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तत्काल ही घटना स्थल पर पहुंच गई. अगर ऐसा और कोई हादसा दोपहर या शाम के समय हुआ होता हो सुरक्षा बचाव दल को बाजार के अंदर आने में कई घंटों का समय लग जाता.

इलाके में हर तरफ तारों के जाल (ETV BHARAT)

1000 दुकानों वाला है बाजार

जानकारी के मुताबिक पालम के जिस इलाके में ये घटना हुई वहां का बाजार बाजार करीब 50 वर्ष पुराना है. यहां 1000 के करीब दुकानें हैं, यह इलाके का मुख्य और बड़ा बाजार है. यहां पालम के आसपास जैसे शाहबाद, मोहम्मदपुर, पालम गांव और नसीरपुर से लोग यहां खरीदारी करने आते हैं. इतना ही नहीं द्वारका जैसे पोश इलाके से भी लोग यहां खरीदारी करने आते हैं. यहां रोज करीब 40 हजार लोग खरीदारी करने आते हैं. ऐसे में किसी भी बड़े वाहन का बाजार के अंदर आना बहुत मुश्किल है.

भीड़ वाले इलाके की वजह से एंबुलेंस देरी से पहुंची (ETV BHARAT)

बाजार में फैला है तारों का जाल

बाजार में फैले बिजली और वाईफाई के तारों के संबंध में विनोद बताते हैं कि आज कल वाईफाई हर किसी की जरूरत बन गया है. इसलिए बाजार में तारों का जाल बन गया है. इस संबंध में कई बार प्रशासन से शिकायत की गई. जिसपर उन्होंने कार्रवाई करते हुए इनको ठीक भी किया. लेकिन फिर वही हाल हो जाता है.

पालम विधानसभा की साद नगर वार्ड 138 के पार्षद सतपाल सिंह का मानना है कि अगर या हादसा दोपहर या वर्किंग हार्स में हुआ होता तो शायद लोग जीवित बच जाते. क्योंकि बाजार में भारी संख्या में लोग मौजूद होते. जिस तहर की जानकारी सामने आई है कि पीड़ित लोग काफी देर तक अपने बचाव के लिए लोगों से मदद मांग रहे थे. वहीं वर्किंग हार्स में दुकान का बड़ा वाला शटर भी खुला होता. सभी आसानी से बाहर आ जाते और जीवित बच जाते.

स्थानीय व्यापारी सदमे में

एक अन्य स्थानीय राजेश बताते हैं कि बुधवार सुबह की घटना के बाद स्थानीय लोग सदमे में है. इससे पहले ऐसा हादसा इस इलाके में कभी नहीं हुआ. कल के हादसे में पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग में काफी तेजी से काम करने की कोशिश की. फिर भी कुछ कारणों से वह पीछे रह गए. अगर ऐसी ही कोई अन्य घटना वर्किंग हार्स में होती तो मतबल ही नहीं था कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इतनी जल्दी अंदर आ पाती. बाजार में ग्राहकों की भीड़ तो रहती ही है. इसके अलावा दुकानों के बाहर लोग पटरियां भी लगा लेते हैं. बाजार में सुबह 10 बजे से 11 बजे तक यही हाल रहता है. ऐसे में यहां से आवागमन बेहद मुश्किल हो जाता है, कल भी मेन रोड पर लगने वाले जाम के कारण एंबुलेंस को अंदर आने में काफी देर लगी थी.

बता दें कि घटना में राजेंद्र कश्यप के एक बेटे सुनील अपने परिवार के साथ शिलांग घूमने गए हुए थे, जबकि एक अन्य बेटे प्रवेश (जिनकी मौत हुई) की पत्नी कविता अपने बेटे के साथ नजफगढ़ में मायके गई हुई थी. वहीं, राजेंद्र कश्यप खुद गोवा में थे. इस संयोग ने इन लोगों को बचा लिया, लेकिन घर के बाकी सदस्यों की मौत हो गई. राजेंद्र कश्यप साध नगर मार्केट के प्रधान हैं और सामाजिक व राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं. वह आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं.

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