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स्वतंत्रता दिवस को लेकर हाई अलर्ट पर दिल्ली, सड़कों पर चेकिंग अभियान; पुलिस ने बढ़ाई पेट्रोलिंग

स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.

दिल्ली में पुलिस पेट्रोलिंग
दिल्ली में पुलिस पेट्रोलिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 12, 2026 at 8:50 AM IST

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नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस को लेकर राजधानी दिल्ली हाई अलर्ट पर है. सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ मंगलवार रात में विशेष गश्त शुरू की गई. पुलिस प्रशासन सुरक्षा में किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है. इसके तहत दिल्ली के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमों द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया.

साउथ ईस्ट ​दिल्ली के ओखला से लेकर साउथ दिल्ली के गोविंदपुरी, डिफेंस कॉलोनी, सफदरजंग इत्यादि इलाके में आधी रात के वक्त पुलिस बल की गश्त पूरी मुस्तैदी के साथ चलाई गई. सड़कों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया. जहां से गुजरने वाली हर एक गाड़ी को रोककर उसकी बारीकी से तलाशी ली गई. गाड़ियों की चेकिंग सिर्फ बाहर से ही नहीं, बल्कि अंदर से भी पूरी तरह की जा रही थी. जिस गाड़ी की जांच पूरी हो रही थी, उसे ही आगे जाने दिया जा रहा था. राजधानी के तमाम संवेदनशील स्थानों और प्रमुख मार्गों पर दिल्ली पुलिस चौबीसों घंटे निगरानी रखी जा रही है.

सुरक्षा तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए खुद पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ज़मीन पर उतरे. उन्होंने लक्ष्मी नगर पहुंचकर पुलिस स्टाफ के साथ इलाके में गश्त की और चेकिंग अभियान का औचक निरीक्षण किया. उन्होंने ड्यूटी पर तैनात जवानों का मनोबल बढ़ाया और सुरक्षा में किसी भी प्रकार की ढील न बरतने के कड़े निर्देश दिए.

डीसीपी ईस्ट राजीव कुमार ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए कड़े सुरक्षा इंतज़ाम किए गए हैं. उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के तहत हर एक संदिग्ध वाहन को रोककर उसकी गहन जांच की जा रही है. किसी भी व्यक्ति या वाहन पर ज़रा भी संदेह होने पर तुरंत हिरासत (डिटेन) में लेकर पूछताछ की जा रही है. स्वतंत्रता दिवस का आयोजन शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी दिल्ली में यह सघन चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा.

संयुक्त पुलिस आयुक्त मधुर वर्मा ने कहा, "स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने गश्त आयोजित की है. थाना प्रभारी और तमाम वरिष्ठ अधिकारी क्षेत्र में गश्त करेंगे, जांच करेंगे, पिकेट जांच बढ़ाई जाएगी. सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं. हमारी मल्टीलेयर व्यवस्था होती है.

दक्षिणी रेंज के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस विजय कुमार ने कहा कि पूरी दिल्ली में गश्त की जा रही है. मकसद सभी कर्मचारियों को सड़कों पर उतारकर अलग-अलग तरह की चेकिंग करना है, जैसे कि हम चार-पहिया और दो-पहिया वाहनों की जांच करते हैं. हमारा मुख्य ध्यान आपराधिक तत्वों पर होता है. हम उनकी जांच करते हैं, साथ ही बड़ी संख्या में वाहनों और पार्किंग क्षेत्रों की भी चेकिंग करते हैं. दक्षिणी ज़ोन में हमने 1600 से ज़्यादा कर्मचारियों को तैनात किया है, जिनमें महिला कर्मचारी भी शामिल हैं. हमारे पास लगभग 60 पिकेट हैं.

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