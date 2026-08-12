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स्वतंत्रता दिवस को लेकर हाई अलर्ट पर दिल्ली, सड़कों पर चेकिंग अभियान; पुलिस ने बढ़ाई पेट्रोलिंग

दिल्ली में पुलिस पेट्रोलिंग ( ETV Bharat )