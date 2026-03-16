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दिल्ली के ओखला अंडरपास पर तेज रफ्तार ट्रक पलटा, एक व्यक्ति की मौत

ट्रक की रफ्तार करीब 100 किमी प्रति घंटा थी और चालक के नशे में होने की भी आशंका है.

दिल्ली के ओखला अंडरपास पर तेज रफ्तार ट्रक पलटा, एक व्यक्ति की मौत
दिल्ली के ओखला अंडरपास पर तेज रफ्तार ट्रक पलटा, एक व्यक्ति की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 16, 2026 at 12:09 PM IST

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Updated : March 16, 2026 at 12:34 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के ओखला अंडरपास पर सोमवार तड़के एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार ट्रक के पलटने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई. प्रत्यक्षदर्शी श्याम ने बताया कि यह हादसा करीब रात 12:50 बजे हुआ. उस समय वहां कोई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद नहीं था. उन्होंने कहा कि हादसे के बाद 12:55 बजे पुलिस को फोन किया गया.

श्याम के मुताबिक, दो पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे लेकिन उन्होंने ज्यादा मदद नहीं की. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अगर समय रहते मदद मिलती तो घायल व्यक्ति की जान बचने की संभावना थी.

ओवरस्पीड था ट्रक, नशे में था चालक
प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि ट्रक से गैस का रिसाव भी हो रहा था, इसलिए लोगों को दूर रहने के लिए कहा गया. उनका कहना है कि ट्रक की रफ्तार करीब 100 किमी प्रति घंटा थी और चालक के नशे में होने की भी आशंका है. बाद में मौके पर एम्बुलेंस और पुलिस की टीम पहुंची और ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया.

फिलहाल, पुलिस ने हादसे को लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं दी है और मामले की जांच की जा रही है.

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Last Updated : March 16, 2026 at 12:34 PM IST

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