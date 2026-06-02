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दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में नाबालिग की चाकू से गोदकर हत्या, पुरानी रंजिश का शक

परिजनों का कहना है कि करीब दो महीने पहले मृतक का कुछ युवकों के साथ विवाद हुआ था, उन्होंने हत्या के पीछे रंजिश वजह बताई.

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इलाके में पुलिस जांच के दौरान (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 2, 2026 at 7:04 AM IST

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नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात 17 वर्षीय किशोर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए. मृतक किशोर गामड़ी, पांचवां पुस्ता निवासी बताया जा रहा है.

पुलिस के अनुसार, सोमवार रात करीब 10:25 बजे न्यू उस्मानपुर थाना पुलिस को चाकूबाजी की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां एक किशोर गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा मिला. उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. एफएसएल और क्राइम टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है.

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि किशोर पर धारदार हथियार से कई वार किए गए थे, जिसके कारण उसकी मौत हुई. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुरानी रंजिश का शक

मृतक के परिजनों ने हत्या के पीछे पुरानी रंजिश होने की आशंका जताई है. परिजनों का कहना है कि करीब दो महीने पहले मृतक का कुछ युवकों के साथ विवाद हुआ था. उन्हें शक है कि उसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है.

खंगाले जा रहे सीसीटीवी फुटेज

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और संदिग्धों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीमें गठित की गई हैं और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है.

डीसीपी राहुल अहलावल का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा. हाल ही में गाजियाबाद में सूर्य चौहान नाम के युवक की बकरीद के दिन चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस इस मामले में गहनता से छानबीन कर रही है.

ये भी पढ़ें- गाजियाबाद: सूर्य प्रताप हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद पुलिस मुठभेड़ में ढेर, परिवार को 5 लाख की सहायता राशि स्वीकृत

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17 YEARS OLD MINOR STABBED USMANPUR
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