दिल्ली: झुग्गी को लेकर विवाद, मामा ने कैंची से किया भांजे का कत्ल, दो घंटे में आरोपी गिरफ्तार
पहाड़गंज में झुग्गी विवाद में युवक की उसके सगे मामा ने कथित तौर पर कैंची से हमला कर हत्या कर दी.
Published : August 27, 2026 at 12:44 PM IST
नई दिल्ली: मध्य दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में झुग्गी को लेकर चल रहा विवाद मंगलवार शाम खूनी संघर्ष में बदल गया.आराम बाग झुग्गी बस्ती में 19 वर्षीय युवक पर उसके सगे मामा ने कथित तौर पर कैंची से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल युवक की लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई.
वारदात के करीब दो घंटे के भीतर पहाड़गंज थाना पुलिस ने आरोपी मामा रवि को गिरफ्तार कर लिया.उसके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल कैंची और एक छोटी तलवार बरामद की गई है.
पुलिस के मुताबिक, मृतक युवक अपने परिवार के साथ आराम बाग झुग्गी बस्ती में रहता था और ई-रिक्शा चलाकर परिवार का खर्च चलाता था. उसका मामा रवि नबी करीम के मुल्तानी ढांडा इलाके में रहता है और वह भी ई-रिक्शा चालक है. दोनों परिवारों के बीच झुग्गी को लेकर पहले से विवाद चल रहा था. मंगलवार शाम करीब 7:15 बजे रवि कथित तौर पर नशे की हालत में अपने भांजे के घर पहुंचा.वहां झुग्गी को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी होने लगी. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर रवि ने कैंची से अपने भांजे पर हमला कर दिया. हमले में युवक की दाहिनी जांघ और बांह में गंभीर चोटें आईं. घायल युवक को स्वजन और स्थानीय लोग तत्काल लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे. डॉक्टरों ने उसका उपचार शुरू किया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उसकी जान नहीं बच सकी. रात करीब 8:05 बजे पड़ोसी ने पुलिस कंट्रोल रूम को घटना की सूचना दी. सूचना मिलते ही पहाड़गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.
मध्य जिला के डीसीपी रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि
पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की और करीब दो घंटे के भीतर रवि को गिरफ्तार कर लिया.पुलिस ने उसके पास से कैंची और छोटी तलवार बरामद की है.आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है. जांच में सामने आया है कि आरोपी रवि के खिलाफ पहले से तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें पहाड़गंज थाने में हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं का मामला, सदर बाजार थाने में मारपीट और नबी करीम थाने में चोट पहुंचाने तथा आर्म्स एक्ट से जुड़ा मामला शामिल है.पुलिस अब झुग्गी विवाद की वजह और वारदात के दौरान हुए पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.
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