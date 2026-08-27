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दिल्ली: झुग्गी को लेकर विवाद, मामा ने कैंची से किया भांजे का कत्ल, दो घंटे में आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली: मध्य दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में झुग्गी को लेकर चल रहा विवाद मंगलवार शाम खूनी संघर्ष में बदल गया.आराम बाग झुग्गी बस्ती में 19 वर्षीय युवक पर उसके सगे मामा ने कथित तौर पर कैंची से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल युवक की लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई.

वारदात के करीब दो घंटे के भीतर पहाड़गंज थाना पुलिस ने आरोपी मामा रवि को गिरफ्तार कर लिया.उसके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल कैंची और एक छोटी तलवार बरामद की गई है.

पुलिस के मुताबिक, मृतक युवक अपने परिवार के साथ आराम बाग झुग्गी बस्ती में रहता था और ई-रिक्शा चलाकर परिवार का खर्च चलाता था. उसका मामा रवि नबी करीम के मुल्तानी ढांडा इलाके में रहता है और वह भी ई-रिक्शा चालक है. दोनों परिवारों के बीच झुग्गी को लेकर पहले से विवाद चल रहा था. मंगलवार शाम करीब 7:15 बजे रवि कथित तौर पर नशे की हालत में अपने भांजे के घर पहुंचा.वहां झुग्गी को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी होने लगी. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर रवि ने कैंची से अपने भांजे पर हमला कर दिया. हमले में युवक की दाहिनी जांघ और बांह में गंभीर चोटें आईं. घायल युवक को स्वजन और स्थानीय लोग तत्काल लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे. डॉक्टरों ने उसका उपचार शुरू किया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उसकी जान नहीं बच सकी. रात करीब 8:05 बजे पड़ोसी ने पुलिस कंट्रोल रूम को घटना की सूचना दी. सूचना मिलते ही पहाड़गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.