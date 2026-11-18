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दिल्ली NCR के AQI में थोड़ा सुधार लेकिन हवा अभी भी "खराब" श्रेणी में बरकरार, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम

दिल्ली NCR के AQI में थोड़ा सुधार ,लेकिन प्रदूषण बरकरार ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में हवा की रफ्तार बढ़ने से एयर क्वालिटी इंडेक्स में थोड़ी बहुत गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि, अभी भी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बरकरार है. लेकिन बीते दिनों की तुलना में हालात में थोड़ा बहुत सुधार जरूर हुआ है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों की माने तो 18 नवंबर 2026 को सुबह 6:00 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 212 दर्ज किया गया है. वही, गाजियाबाद का 195, नोएडा का 182 और ग्रेटर नोएडा का 206 रिकॉर्ड हुआ है. हवा की क्वालिटी में थोड़ा बहुत सुधार तो जरूर हुआ है लेकिन अभी भी दिल्ली एनसीआर के लोगों को प्रदूषण से पूरी तरह से राहत नहीं मिली है.

देश की राजधानी दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 212 है जो कि खराब श्रेणी में है. जबकि दिल्ली के उत्तम नगर इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 371 दर्ज किया गया है जो की अत्यंत खराब श्रेणी में है. जबकि अन्य सभी इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के नीचे रिकॉर्ड हुआ है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, मौजूदा समय में दिल्ली की एयर क्वालिटी खराब है और लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से अधिकांश लोगों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है.