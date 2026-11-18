दिल्ली NCR के AQI में थोड़ा सुधार लेकिन हवा अभी भी "खराब" श्रेणी में बरकरार, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम
दिल्ली एनसीआर में हवा की रफ्तार बढ़ने से एयर क्वालिटी इंडेक्स में थोड़ी गिरावट,लेकिन प्रदूषण बरकरार, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पास
Published : November 18, 2026 at 7:21 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में हवा की रफ्तार बढ़ने से एयर क्वालिटी इंडेक्स में थोड़ी बहुत गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि, अभी भी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बरकरार है. लेकिन बीते दिनों की तुलना में हालात में थोड़ा बहुत सुधार जरूर हुआ है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों की माने तो 18 नवंबर 2026 को सुबह 6:00 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 212 दर्ज किया गया है. वही, गाजियाबाद का 195, नोएडा का 182 और ग्रेटर नोएडा का 206 रिकॉर्ड हुआ है. हवा की क्वालिटी में थोड़ा बहुत सुधार तो जरूर हुआ है लेकिन अभी भी दिल्ली एनसीआर के लोगों को प्रदूषण से पूरी तरह से राहत नहीं मिली है.
देश की राजधानी दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 212 है जो कि खराब श्रेणी में है. जबकि दिल्ली के उत्तम नगर इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 371 दर्ज किया गया है जो की अत्यंत खराब श्रेणी में है. जबकि अन्य सभी इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के नीचे रिकॉर्ड हुआ है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, मौजूदा समय में दिल्ली की एयर क्वालिटी खराब है और लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से अधिकांश लोगों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है.
#WATCH | Delhi: Air Quality Index (AQI) at Anand Vihar is 206, categorised as 'Poor', as per the CPCB (Central Pollution Control Board).— ANI (@ANI) November 18, 2026
(Visuals shot at 05:00 am) pic.twitter.com/y6nrRWPOhx
विशेषज्ञों के मुताबिक, सर्दियों के मौसम में प्रदूषण बढ़ने के पीछे केवल वाहनों और निर्माण गतिविधियों का योगदान नहीं होता बल्कि मौसम की परिस्थितियों भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. कम तापमान, धीमी हवा और वायुमंडल में प्रदूषकों के फैलाव की कम क्षमता के कारण धूल और धुआं जमीन के आसपास जमा होने लगता है. मौजूदा समय में हवा की गति तकरीबन 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है. 19 और 20 नवंबर को हवा की रफ्तार स्वस्थ होने की आशंका जताई गई है. इसका असर वायु गुणवत्ता पर पड़ सकता है और दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में फिर बढ़ोतरी होने की संभावना है.
प्रदूषित हवा में मौजूद पीएम 2.5 जैसे सूक्ष्मकरण सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंचते हैं. लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से सांस लेने में परेशानी, खांसी, आंखों में जलन और अस्थमा के लक्षण बढ़ सकते हैं. बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से सांस या हार्ट संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.
ये भी पढ़ें :