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दिल्ली NCR में ठंड ने दी दस्तक, कई इलाकों में 'गंभीर' श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण

दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ प्रदूषण की दस्तक ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज बदलने लगा है. सुबह और शाम के समय ठंड महसूस हो रही है, वहीं तेज धूप के कारण लोगों को दिन में गर्मी का एहसास हो रहा है. वहीं हवा भी लगातार जहरीली होती जा रही है. राजधानी में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंचने से लोगों की चिंता बढ़ गई है.

मौसम विभाग के मुताबिक, शुक्रवार (6 नवंबर) को दिल्ली में आसमान साफ रहने और दिनभर तेज धूप निकलने की संभावना है. अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. इस दौरान उत्तर-पश्चिम दिशा से 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. दिन में नमी का स्तर घटकर 30 से 40 प्रतिशत के आसपास रहने की संभावना है. हालांकि, हल्के कोहरे और धुंध के कारण दृश्यता प्रभावित हो सकती है.