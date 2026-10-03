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दिल्ली- एनसीआर में गुलाबी ठंड की दस्तक के साथ प्रदूषण की मार,AQI लेवल में बढ़ोत्तरी दर्ज

दिल्ली एनसीआर में बीते दिनों हुई बारिश की वजह से बढ़ी ठंडक, वायु गुणवत्ता सूचकांक में बढ़ोत्तरी दर्ज, 5 अक्टूबर तक साफ मौसम के आसार

बढ़ी ठंडक, वायु गुणवत्ता सूचकांक में बढ़ोत्तरी दर्ज
बढ़ी ठंडक, वायु गुणवत्ता सूचकांक में बढ़ोत्तरी दर्ज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 3, 2026 at 8:47 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में अब मौसम बदलने लगा है. उत्तर भारत में अब मानसून के पीछे हटने के लिए हालात अनुकूल हो गए हैं, जिसकी वजह से बारिश बंद हो गई है और मौसम साफ होने लगा है. मौसम में आए बदलाव की वजह से अब मौसम में हल्की से ठंडक घुल गई है. मौसम विभाग के अनुसार कल शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हालांकि प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा रहा.

दिल्ली- एनसीआर में आज का कैसा रहेगा मौैसम
दिल्ली एनसीआर और आसपास के राज्यों में बीते दिनों हुई बारिश की वजह से मौसम में ठंडक बढ़ गई है. प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है. जिससे सुबह और रात के समय में ठंडक बढ़ गई है. बाहर लोगों को हल्की सर्दी का एहसास हो रहा है. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक इस क्षेत्र में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है. कहीं कोई ख़ास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और न ही आंधी या बारिश के कोई आसार बन रहे है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 171 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 178, गुरुग्राम में 153, गाजियाबाद में 165, ग्रेटर नोएडा में 162 और नोएडा में 158 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

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