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दिल्ली- एनसीआर में गुलाबी ठंड की दस्तक के साथ प्रदूषण की मार,AQI लेवल में बढ़ोत्तरी दर्ज

बढ़ी ठंडक, वायु गुणवत्ता सूचकांक में बढ़ोत्तरी दर्ज ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में अब मौसम बदलने लगा है. उत्तर भारत में अब मानसून के पीछे हटने के लिए हालात अनुकूल हो गए हैं, जिसकी वजह से बारिश बंद हो गई है और मौसम साफ होने लगा है. मौसम में आए बदलाव की वजह से अब मौसम में हल्की से ठंडक घुल गई है. मौसम विभाग के अनुसार कल शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हालांकि प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा रहा.