दिल्ली-एनसीआर में थम गया बारिश का दौर, 22 साल में पहली बार समय से पहले मानसून ने कहा 'अलविदा', जानें आज कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली-एनसीआर से लगभग मानसून की विदाई हो चुकी है. इसका मतलब है कि बारिश का फिलहाल कोई आसार नहीं है.
Published : September 24, 2026 at 7:42 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में मानसून ने पूरी तरह अलविदा कह दिया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को बताया कि दक्षिण-पश्चिम मानसून दिल्ली से पूरी तरह लौट गया है. यह 2002 के बाद दिल्ली से मानसून की सबसे जल्दी विदाई है. उस साल मानसून 20 सितंबर को दिल्ली से विदा हुआ था. इस साल मानसून 2 जुलाई को आया और 25 सितंबर इसके वापसी की तारिख थी, लेकिन समय से 2 दिन पहले ही ये विदा हो गया है.
मौसम विभाग के अनुसार कल बुधवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत से 1.7 डिग्री अधिक है. वहीं, न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो औसत से 0.3 डिग्री अधिक है. रात के समय न्यूनतम तापमान गिरकर 24.8 डिग्री पहुंच गया था.
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में आज गुरुवार को आसमान साफ रहेगा और धूप से गर्मी बढ़ेगी, लेकिन रातें आराम देने वाली हैं. इस दौरान शहर का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री के बीच रह सकता है. इसके बाद 27 सितंबर तक मौसम शुष्क रहने का ही अनुमान है, लेकिन 28 सितंबर को हल्की बूदाबांदी के आसार हैं.
दिल्ली में कैसी है हवा की गुणवत्ता
मानसून के बाद अब दिल्ली में ठंड की शुरूआत के लिए मौसम अनुकूल बनना शुरू हो रहा है, लेकिन ठंड के साथ ही हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी की तरफ बढ़ने लगी है. केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली में गुरुवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 177 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 158, गुरुग्राम में 163, गाजियाबाद में 155, ग्रेटर नोएडा में 148 और नोएडा में 158 अंक पर बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 200 के ऊपर बना हुआ है.
ये भी पढ़ें: