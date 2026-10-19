दिल्ली-एनसीआर में गुलाबी ठंड की दस्तक, दिवाली से पहले बिगड़ने लगी हवा, कई इलाकों में AQI खराब
दिल्ली-एनसीआर में आज आसमान साफ रहने वाला है. तापमान में गिरावट आ सकती है. वहीं हवा की गुणवत्ता भी खराब हुई है.
Published : October 19, 2026 at 7:15 AM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज बदलने लगा है. दिल्ली में बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है. हालांकि सुबह और शाम राजधानी में अब ठंड बढ़ गई है. दिन के समय तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में कल रविवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया.
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में आज सोमवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब 31 से 32 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 17 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. वहीं दिन के समय आसमान साफ रहने और धूप खिलने की संभावना है. उत्तर-पश्चिम दिशा से करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. तापमान में गिरावट के चलते सुबह और रात के समय हल्की ठंड का एहसास होने लगा है. मौसम में इस बदलाव के साथ ही लोगों को दिन में गर्मी से राहत और सुबह-शाम सुहावने मौसम का अनुभव हो रहा है.
Delhi: Morning visuals from India Gate show locals exercising and taking walks. https://t.co/RDiKU7hcJy— IANS (@ians_india) October 19, 2026
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली में सोमवार सुबह 5:45 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 145 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 138, गुरुग्राम में 143, गाजियाबाद में 135, ग्रेटर नोएडा में 132 और नोएडा में 128 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.
ये भी पढ़ें: