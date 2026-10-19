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दिल्ली-एनसीआर में गुलाबी ठंड की दस्तक, दिवाली से पहले बिगड़ने लगी हवा, कई इलाकों में AQI खराब

दिल्ली में आज का मौसम ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज बदलने लगा है. दिल्ली में बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है. हालांकि सुबह और शाम राजधानी में अब ठंड बढ़ गई है. दिन के समय तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में कल रविवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया.