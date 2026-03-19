दिल्ली-एनसीआर में तूफानी मौसम, दो दिन आंधी-बारिश का अलर्ट जारी; जानें आज का हाल
दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में धूलभरी हवाओं के साथ बूंदाबांदी से मौसम बदल गया है.
Published : March 19, 2026 at 8:22 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में तेज हवा के साथ बुधवार की शाम को हुई बारिश से मौसम में तेज बदलाव आया. मौसम विभाग के मुताबिक मुश्किल से घंटे भर के अंदर ही तापमान में 5 से 10 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई. पालम और सफदरजंग में तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 19 डिग्री सेल्सियस हो गया यानी 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई. वहीं लोधी रोड में 8.5 डिग्री की गिरावट आई जबकि अन्य स्टेशन पर 5 से 10 डिग्री के बीच गिरावट दर्ज की गई.
बारिश का येलो अलर्ट जारी
दिल्ली में बुधवार शाम को अचानक से मौसम का मिजाज बदला और झमाझम में बारिश ने दिल्ली का मौसम ठंडा कर दिया है. आंधी और बारिश से तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज 19 मार्च को यानी गुरुवार के लिए येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की है. यह येलो अलर्ट बारिश होने का है, यानी 19 मार्च को दिल्ली एनसीआर में दोपहर को मौसम करवट लेगा. दोपहर से लेकर रात के बीच कभी भी बारिश हो सकती है.राजधानी में गुरुवार सुबह भी कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो रही है. दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही ठंडी-ठंडी हवाएं चल रही है.
दिल्ली में दो दिन आंधी-बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है.जिसके कारण तापमान में गिरावट के आसार हैं. 20 मार्च को दिन का तापमान गिरकर 27 डिग्री के करीब पहुंच सकता है. वहीं न्यूनतम तापमान भी 17 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा सकता है. फिलहाल राजधानी में बुधवार की बारिश के बाद गुरुवार सुबह भी हल्की ठंडक का एहसास बना रहा. बुधवार को दिल्ली का दिन का पारा 33.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया जा सकता है। राजधानी में तीन दिन बारिश के बाद 21 मार्च से मौसम सामान्य होने का अनुमान है. इसके साथ ही तापमान भी फिर से ऊपर चढ़ सकता है.
दिल्ली में वायु प्रदूषण
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 168 अंक बना हुआ है जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 165, गुरुग्राम में 162, गाजियाबाद में 158, ग्रेटर नोएडा में 140 और नोएडा में 142 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच बना हुआ हैं.
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