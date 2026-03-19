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दिल्ली-एनसीआर में तूफानी मौसम, दो दिन आंधी-बारिश का अलर्ट जारी; जानें आज का हाल

दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में तेज हवा के साथ बुधवार की शाम को हुई बारिश से मौसम में तेज बदलाव आया. मौसम विभाग के मुताबिक मुश्किल से घंटे भर के अंदर ही तापमान में 5 से 10 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई. पालम और सफदरजंग में तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 19 डिग्री सेल्सियस हो गया यानी 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई. वहीं लोधी रोड में 8.5 डिग्री की गिरावट आई जबकि अन्य स्टेशन पर 5 से 10 डिग्री के बीच गिरावट दर्ज की गई. बारिश का येलो अलर्ट जारी दिल्ली में बुधवार शाम को अचानक से मौसम का मिजाज बदला और झमाझम में बारिश ने दिल्ली का मौसम ठंडा कर दिया है. आंधी और बारिश से तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज 19 मार्च को यानी गुरुवार के लिए येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की है. यह येलो अलर्ट बारिश होने का है, यानी 19 मार्च को दिल्ली एनसीआर में दोपहर को मौसम करवट लेगा. दोपहर से लेकर रात के बीच कभी भी बारिश हो सकती है.राजधानी में गुरुवार सुबह भी कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो रही है. दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही ठंडी-ठंडी हवाएं चल रही है. दिल्ली में दो दिन आंधी-बारिश का अलर्ट