ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में बारिश के बाद मौसम हुआ ठंडा, हवा भी हुई साफ, जाने कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 30 से 31 और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है.

दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद मौसम हुआ ठंडा
दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद मौसम हुआ ठंडा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 16, 2026 at 7:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में 15 मार्च को झमाझम बारिश हुई. पश्चिमी विक्षोभ की वजह से सुबह से ही मौसम सुहावना हो गया था. चारों तरफ बादल छा गए थे. रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 1.2 डिग्री अधिक 30.1 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. यह एक दिन पहले की तुलना में तीन डिग्री कम है. शनिवार को यह 33.2 डिग्री रहा था. वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.6 डिग्री अधिक 18.8 डिग्री दर्ज हुआ. हवा में नमी का स्तर 80 से 43 प्रतिशत रहा.

आज के मौसम का हाल

दिल्ली एनसीआर में आज के मौसम की बात करें तो आज सोमवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे. दिन के समय 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. यहां का अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान लगभग 28 से 31 के बीच रह सकता है. जबकि न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. वहीं 17 मार्च को भी बादल रहेंगे. हवाएं 25 किलोमीटर प्रति घंटे गिरफ्तार से चलेंगी. दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 30 से 31 और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 103 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 110, गुरुग्राम में 120, गाजियाबाद में 118, ग्रेटर नोएडा में 122 और नोएडा में 116 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

DELHI MAUSMA
WEATHER CHANGE IN DELHI NCR
DELHI TEMPERATURE RISE
DELHI NCR WEATHER UPDATE
RAIN IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.