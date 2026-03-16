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दिल्ली-NCR में बारिश के बाद मौसम हुआ ठंडा, हवा भी हुई साफ, जाने कैसा रहेगा मौसम

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में 15 मार्च को झमाझम बारिश हुई. पश्चिमी विक्षोभ की वजह से सुबह से ही मौसम सुहावना हो गया था. चारों तरफ बादल छा गए थे. रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 1.2 डिग्री अधिक 30.1 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. यह एक दिन पहले की तुलना में तीन डिग्री कम है. शनिवार को यह 33.2 डिग्री रहा था. वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.6 डिग्री अधिक 18.8 डिग्री दर्ज हुआ. हवा में नमी का स्तर 80 से 43 प्रतिशत रहा.

आज के मौसम का हाल

दिल्ली एनसीआर में आज के मौसम की बात करें तो आज सोमवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे. दिन के समय 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. यहां का अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान लगभग 28 से 31 के बीच रह सकता है. जबकि न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. वहीं 17 मार्च को भी बादल रहेंगे. हवाएं 25 किलोमीटर प्रति घंटे गिरफ्तार से चलेंगी. दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 30 से 31 और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है.