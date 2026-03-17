दिल्ली-NCR में बदलेगा मौसम का मिजाज, बुधवार से बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज मंगलवार को आसमान आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे.
Published : March 17, 2026 at 7:46 AM IST|
Updated : March 17, 2026 at 8:18 AM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के आसपास के क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों में मौसम का मिजाज बदलने के संकेत मिल रहे हैं. भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार फिलहाल दिल्ली में अगले तीन दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन इसके बाद बादल छाने और बारिश होने के आसार बन रहे हैं.
मौसम विभाग की माने तो कल सोमवार को राजधानी में सुबह से आंशिक रूप से बादल छाए रहे और हवा की गति करीब 20 किमी प्रति घंटा तक दर्ज की गई. अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.3 डिग्री अधिक रहा. न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो सामान्य से 2.3 डिग्री अधिक है.
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मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज मंगलवार को आसमान आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. इस दौरान अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. इसके बाद बुधवार को भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और शाम या रात के समय हल्की बारिश के साथ गरज और बिजली चमकने की संभावना है. इस दौरान 20–30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 6:45 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 126 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 128 गुड़गांव में 132 गाजियाबाद में 138 ग्रेटर नोएडा में 122 और नोएडा में 118 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली की अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.
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