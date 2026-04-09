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दिल्ली एनसीआर में बदल रहा मौसम, अप्रैल महीने में बुधवार का दिन रहा सबसे ठंडा; जानें IMD का अनुमान

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में इन दोनों मौसम का मिजाज सुहावना बना हुआ है. बुधवार को सफदरजंग में अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 6.9 डिग्री कम है. यह पिछले 11 वर्षों में इस महीने का सबसे कम तापमान है. इससे पहले दिल्ली में अप्रैल के महीने में अधिकतम तापमान सबसे कम 23 अप्रैल 2016 को 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. सफदरजंग मौसम केंद्र ने सुबह साढ़े आठ बजे तक बीते 24 घंटों में 6.4 मिमी बारिश दर्ज की. यह चार अप्रैल, 2023 के बाद अप्रैल महीने की सबसे अधिक बारिश है.

दिल्ली एनसीआर में आज 9 अप्रैल दिन गुरुवार को सुबह से ही धूप खिल सकती है. इसके अलावा हवाएं लगभग 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से चलेंगी. बीच-बीच में बादल आते जाते रहेंगे, लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा दिल्ली एनसीआर पर नहीं रहेगा. दिल्ली एनसीआर में आज अधिकतम तापमान बढ़कर 32 डिग्री सेल्सियस होने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक जाने का पूर्वानुमान है. आज से दिल्ली एनसीआर में गर्मी बढ़नी शुरू हो जाएगी.