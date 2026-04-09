दिल्ली एनसीआर में बदल रहा मौसम, अप्रैल महीने में बुधवार का दिन रहा सबसे ठंडा; जानें IMD का अनुमान
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज मौसम साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री के बीच रहने की संभावना है.
Published : April 9, 2026 at 7:41 AM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में इन दोनों मौसम का मिजाज सुहावना बना हुआ है. बुधवार को सफदरजंग में अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 6.9 डिग्री कम है. यह पिछले 11 वर्षों में इस महीने का सबसे कम तापमान है. इससे पहले दिल्ली में अप्रैल के महीने में अधिकतम तापमान सबसे कम 23 अप्रैल 2016 को 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. सफदरजंग मौसम केंद्र ने सुबह साढ़े आठ बजे तक बीते 24 घंटों में 6.4 मिमी बारिश दर्ज की. यह चार अप्रैल, 2023 के बाद अप्रैल महीने की सबसे अधिक बारिश है.
दिल्ली एनसीआर में आज 9 अप्रैल दिन गुरुवार को सुबह से ही धूप खिल सकती है. इसके अलावा हवाएं लगभग 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से चलेंगी. बीच-बीच में बादल आते जाते रहेंगे, लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा दिल्ली एनसीआर पर नहीं रहेगा. दिल्ली एनसीआर में आज अधिकतम तापमान बढ़कर 32 डिग्री सेल्सियस होने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक जाने का पूर्वानुमान है. आज से दिल्ली एनसीआर में गर्मी बढ़नी शुरू हो जाएगी.
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के साथ ही एनसीआर में 10 और 11 अप्रैल को मौसम तो साफ रहेगा, लेकिन तेज हवाएं चलेंगी. हवा की स्पीड 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी. केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में गुरुवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 89 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 82, गुरुग्राम में 92, गाजियाबाद में 88, ग्रेटर नोएडा में 95 और नोएडा में 88 अंक बना हुआ है. दिल्ली की अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.
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