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दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश से बदला मौसम, उमस भरी गर्मी से मिली राहत; येलो अलर्ट जारी

दिल्ली-एनसीआर में सोमवार सुबह से झमाझम बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया.

दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश
दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 20, 2026 at 8:58 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में सोमवार सुबह से मौसम का मिजाज बदल गया है. एनसीआर के कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया है और उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिली है. बारिश से सुबह स्कूल और दफ्तर जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा. बीते तीन दिन से आसमान में मंडराते बादलों की छाया में चिलचिलाती धूप से कुछ राहत मिली हुई है. रविवार को सुबह से शाम तक आसमान में घने बादल छाए रहे. बीच बीच में कुछ देर के लिए ही धूप निकली. हालांकि उमस भरी गर्मी बढ़ जाने की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी रही.

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिन आसमान में घने बादल छाए रहेंगे. बारिश होने के भी आसार हैं. जिससे तापमान में गिरावट के साथ गर्मी से भी राहत रहेगी. रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 38.3डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसमी औसत से 3.1 डिग्री अधिक था. वहीं, पालम में 37.6 डिग्री सेल्सियस, अयानगर में 37.2 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड में 36.7 डिग्री सेल्सियस और रिज में 36.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.

इससे पहले मौसम विभाग ने अनुमान जताई थी कि आज 20 जुलाई को दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहने और तेज हवा और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं भी चलने का अनुमान है. आगले दो दिन बारिश के दौर देखे जा सकते है. इससे तापमान में गिरावट आएगी. दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है. 21 और 22 जुलाई को दिल्ली-एनसीआर में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. दोनों ही दिन बादल छाए रहेंगे.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली में सोमवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 137 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 118, गुरुग्राम में 123, गाजियाबाद में 125, ग्रेटर नोएडा में 129 और नोएडा में 128 अंक पर बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

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