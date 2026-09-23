दिल्ली-एनसीआर में गर्मी से लोग परेशान, अभी नहीं मिलेगी कोई राहत, जानें IMD का अपडेट
मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में आज मौसम साफ रहने का अनुमान है, लेकिन 27-28 के बीच हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है.
Published : September 23, 2026 at 7:49 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में मानसून की विदाई के लिए मौसमी परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं. पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में तापमान बढ़ रहा है और नमी घट रही है. इसके कारण मौसम धीरे- धीरे शुष्क हो रहा है. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसमी औसत से 1.7 डिग्री अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो औसत से 0.3 डिग्री अधिक है. इसके अलावा गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री और नोएडा में 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इस दौरान अधिकतम नमी का स्तर 90 प्रतिशत रहा और न्यूनतम नमी का स्तर 46 प्रतिशत रहा.
भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में बुधवार को आसमान साफ रहने की संभावना है. दिन में तेज धूप लोगों को परेशान करेगी. 27 सितंबर तक मौसम शुष्क रहने का ही अनुमान है, लेकिन 27 और 28 सितंबर को बूंदाबांदी के आसार हैं. बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 34-36 डिग्री के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है. दिन के समय में उत्तर-पूर्वी हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 5-10 किमी/धंटा तक रहेगी, लेकिन शाम के समय में हवा की गति 15-20 किमी प्रति घंटा की गति तक जा सकती है.
VIDEO | Delhi: The Sun rises as the capital city witnesses a pleasant morning. Visuals from India Gate, Kartavya Path areas.#WeatherUpdate #DelhiWeather— Press Trust of India (@PTI_News) September 23, 2026
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अब दिल्ली एनसीआर में लंबे समय तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है. क्योंकि दक्षिण-पश्चिम मानसून इस हफ्ते पूरी तरह विदा होने की तैयारी कर रहा है. इस बार मानसून सीजन में कुल 728 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो औसत से 17% अधिक है. हालांकि, सितंबर के मध्य तक राजधानी में बारिश की गतिविधियां एकदम से कम हो गईं. 27 सितंबर तक मौसम शुष्क रहने का ही अनुमान है, लेकिन 27 और 28 सितंबर को बूंदाबांदी के आसार हैं.
दिल्ली में औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 151 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 128, गुरुग्राम में 143, गाजियाबाद में 135, ग्रेटर नोएडा में 132 और नोएडा में 138 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.
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