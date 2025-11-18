ठंड से ठिठुरने लगी दिल्ली, सोमवार रहा सीजन का सबसे ठंडा दिन, 11 साल का टूटा रिकॉर्ड, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली में ठंड का प्रकोप शुरू हो गया है, आने वाले दिनों में पारा लुढ़कने की संभावना है. शीतलहर भी महसूस की जाएगी.
Published : November 18, 2025 at 8:57 AM IST
नई दिल्ली: पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने राजधानी में ठंड बढ़ा दी है. उत्तर भारत का इलाका इस समय भीषण ठंड की चपेट में हैं. कई जगहों पर शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है. अधिकांश शहरों में तापमान में कमी महसूस की जा रही है. ऐसे में कल सोमवार का दिन बीते 11 साल से और इस मौजूदा सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा.
इस दौरान कल अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.7 डिग्री कम रहा जबकि न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो मौसम के औसत से 3.6 डिग्री अधिक है. दिल्ली में अधिकतम आर्द्रता 95 प्रतिशत और न्यूनतम आर्द्रता 36 प्रतिशत रही.
मौसम विभाग के अनुसार, 18 नवंबर यानी मंगलवार दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल सकता है. तापमान में कमी महसूस की जाएगी. सुबह और शाम को ठंड का एहसास होगा.
आईएमडी के अनुसार, दिल्ली का अधिकतम तापमान आज 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. वहीं, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. दिल्ली एनसीआर में लगातार बीती कई दिनों से ठंडी हवाएं चल रही है. इसके अलावा मौसम में सुबह के समय कोहरा भी बना हुआ है. फिलहाल 18 नवंबर से लेकर 23 नवंबर के बीच कोई बहुत बड़ा बदलाव दिल्ली-एनसीआर के मौसम में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7:00 तक औसतन वायुगुणवत्ता सूचकांक 359 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 322 गुरुग्राम में 325 ग्रेटर नोएडा में 335 गाजियाबाद में 340 और नोएडा में 318 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के बवाना में सबसे अधिक 319 और जहांगीरपुरी में 315 AQI बना हुआ है। जबकि दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है.
