पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का दिल्ली-NCR पर असर, इस पूरे हफ्ते पड़ेगी कड़ाके की ठंड, इन जगहों पर बारिश का अलर्ट
दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक(AQI) बेहद खराब श्रेणी में है. सुबह के समय ज्यादातार इलाके धुंध की चादर में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं.
Published : November 24, 2025 at 7:47 AM IST
नई दिल्ली: उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. जहां एक और पहाड़ी राज्यों में पारा शून्य से नीचे जा पहुंचा है, तो दूसरी ओर मैदानी इलाकों में भी तापमान लगातार कम हो रहा है और ठिठुरन बढ़ रही है. मौसम विभाग ने ठंड के सितम के बीच देश के छह राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. राजधानी दिल्ली में सुबह शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है वह दिन में अभी भी हल्की धूप मिलने से लोगों को रहता है लेकिन आने वाले दिनों में दिल्ली में और कड़ाके की ठंड पड़ेगी.
दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा जबकि न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड दर्ज किया गया.
आज कैसा है दिल्ली का मौसम
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सोमवार से तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है. वहीं अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. सुबह और शाम के समय 20 से 25 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है.
VIDEO | Delhi: Morning visuals from ITO show water sprinklers in action as authorities attempt to tame the thick smog enveloping the area.— Press Trust of India (@PTI_News) November 24, 2025
CPCB data indicates the AQI has crossed the 400 mark, placing it in the ‘severe’ category.#DelhiAirQuality #AirPollution #ITO
(Full video… pic.twitter.com/VPIfdb8H3w
आने वाले दिनों में दिल्ली में पड़ेगी कड़ाके की ठंड
मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों में दिल्ली में और कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी किया गया है हालांकि दिल्ली में तेज हवाओं के बावजूद भी प्रदूषण में कोई कमी नजर नहीं आ रही है.
भारी बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग की ओर से केरल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार, रायलसीमा और आंध्रप्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.
प्रदूषण से राहत नहीं, आज सुबह AQI 396 दर्ज
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 396 अंक बना हुआ है जो की बेहद ही खराब श्रेणी में आता है जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 358 गुरुग्राम में 370 गाजियाबाद में 355 ग्रेटर नोएडा में 342 और नोएडा में 372 अंक बना हुआ है। राजधानी दिल्ली के अधिकांश से इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है जबकि दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI लेवल 400 से ऊपर और 500 के बीच में बना हुआ है.
