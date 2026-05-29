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दिल्ली में आज फिर से चलेंगी तूफानी हवाएं, IMD ने आंधी-बारिश का Orange Alert जारी किया

Delhi Weather: गुरूवार को खराब मौसम के चलते कई फ्लाइट्स प्रभावित हुईं, हालांकि बरसात के बाद मौसम ठंडा हुआ. आज भी आंधी-बारिश का अलर्ट है.

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दिल्ली में आज आंधी बारिश का ओरेंज अलर्ट (SOURCE: PTI)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 29, 2026 at 8:44 AM IST

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नई दिल्ली: कई दिनों की भीषण गर्मी और लू से परेशान लोगों के लिए गुरुवार शाम को हुई बारिश ने राहत दी. नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण राजधानी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भारी वर्षा, आंधी-तूफान और तेज हवाएं चलीं. कई जगह ओले भी पड़े.

मौसम विभाग के अनुसार कल गुरुवार को राजधानी में अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इस दौरान आसमान में बादल छाए रहे. शाम के समय शाम हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक देखने को मिली.

दिल्ली में आंधी-बारिश का ओरेंज अलर्ट

मौसम विभाग की मानें तो, आज शुक्रवार (29 मई) को न्यूनतम तापमान 22-24 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 35-37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. IMD का मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए ऑरेंज जबकि शनिवार और रविवार के लिए यलो अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग के अनुसार, 30 मई तक अधिकतम तापमान में 8-10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी, उसके बाद अगले 4 दिनों में 5-6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी.

बारिश के बाद AQI में सुधार

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7: 30बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 148 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 118, गुरुग्राम में 122, गाजियाबाद में 128, ग्रेटर नोएडा में 125 और नोएडा में 112 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

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