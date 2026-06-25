दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, आज भी गरज-चमक के साथ बारिश के आसार
दिल्ली में देर शाम को मौसम ने अचानक अपना मिजाज बदल लिया. कई इलाकों में तेज बारिश हुई. आज भी बादल छाए रहेंगे.
Published : June 25, 2026 at 7:53 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में बुधवार शाम को भारी बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया. मौसम विभाग ने बारिश को लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया था. इससे पहले दिल्लीवाले दिनभर चिलचिलाती गर्मी का सामना कर रहे थे. बारिश के बाद अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.7 डिग्री अधिक रहा. वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से दो डिग्री कम दर्ज किया गया.
कैसा रहेगा आज का मौसम?
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में गुरुवार 25 जून को शहर का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. IMD का अनुमान है कि आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे. मौसम विभाग ने आज दोपहर या शाम के समय गरज के साथ बारिश होने का अनुमान लगाया है. शुक्रवार और शनिवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे. दोपहर या शाम के समय हल्की बारिश हो सकती है.
VIDEO | Heavy rain lashes Delhi.— Press Trust of India (@PTI_News) June 24, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7)#DelhiRains pic.twitter.com/LFOuhIGsFr
इस दो दिनों में तेज हवा भी चलने की संभावना है, जिसकी गति 60 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है. शुक्रवार को अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम 27 से 29 डिग्री के बीच रहने की संभावना है. वहीं, शनिवार को अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री के बीच जबकि न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.
Delhi: Light rainfall begins in several parts of Delhi, including Pant Marg, accompanied by gentle winds pic.twitter.com/lEMcPkSy6D— IANS (@ians_india) June 24, 2026
दिल्ली में मानसून जल्द दे सकता है दस्तक
मानसून के 27 जून के आसपास दिल्ली-NCR पहुंचने की उम्मीद है, जिससे लोगों को गर्मी और गर्म हवाओं से राहत मिलेगी. मानसून से पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और ऊपरी वायुमंडल में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से उत्तरी राज्यों में प्री-मानसून गतिविधियां बढ़ रही हैं, जो मानसून आने के संकेत हैं. उत्तर भारत के कई इलाकों में बादल छाए रहते हैं तो कहीं-कहीं बारिश और आंधी-तूफान भी देखने को मिल रहा है.
दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 118 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 108, गुरुग्राम में 133, गाजियाबाद में 115, ग्रेटर नोएडा में 122 और नोएडा में 118 अंक पर बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.
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