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दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, आज भी गरज-चमक के साथ बारिश के आसार

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में बुधवार शाम को भारी बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया. मौसम विभाग ने बारिश को लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया था. इससे पहले दिल्लीवाले दिनभर चिलचिलाती गर्मी का सामना कर रहे थे. बारिश के बाद अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.7 डिग्री अधिक रहा. वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से दो डिग्री कम दर्ज किया गया.

कैसा रहेगा आज का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में गुरुवार 25 जून को शहर का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. IMD का अनुमान है कि आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे. मौसम विभाग ने आज दोपहर या शाम के समय गरज के साथ बारिश होने का अनुमान लगाया है. शुक्रवार और शनिवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे. दोपहर या शाम के समय हल्की बारिश हो सकती है.

इस दो दिनों में तेज हवा भी चलने की संभावना है, जिसकी गति 60 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है. शुक्रवार को अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम 27 से 29 डिग्री के बीच रहने की संभावना है. वहीं, शनिवार को अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री के बीच जबकि न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.